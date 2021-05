Nghệ An kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Chiều ngày 11/5, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016) và tuyên dương giáo viên Tổng phụ trách Đội, Chỉ huy Đội tiêu biểu. Dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, các cán bộ Tổng phụ trách Đội qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 75 năm hình thành và phát triển vẻ vang của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 75 năm qua, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã hun đúc nên những truyền thống vô giá trong lịch sử Việt Nam. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh cách mạng; Là trí thông minh và giàu sáng tạo trong học tập; Là đức tính cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, hoạt động xã hội và tự rèn luyện bản thân, thật thà, khiêm tốn, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã tuyên dương 26 giáo viên Tổng phụ trách Đội và 15 Chỉ huy Đội tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.