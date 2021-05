Lời khai của bị cáo Trần Minh Hoài tại phiên xét xử

Ngày 21/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Trần Minh Hoài (SN 1970, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội ‘Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Trần Minh Hoài nhiều lần khẳng định số ma túy liên quan đến vụ án là do công an nhiều đơn vị trong tỉnh Nghệ An cấp cho bị cáo để “câu” án, thậm chí là muốn bao nhiêu cũng được. Người đàn ông mang 2 tiền án về ma túy này cũng khai công an cho 2 khẩu K59 để “phòng thân”.