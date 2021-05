Lên cơn ảo giác, chú giết cháu hơn 1 tuổi

Sáng ngày 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Xeo Văn Nhi (SN 1996, trú tại xã Na Loi, Kỳ Sơn, Nghệ An). Theo cáo trạng, chiều tối ngày 20/11/2015, trong lúc đi chơi, Nhi được 2 người Lào cho một viên ma túy để dùng. Sau đó Nhi đi về nhà. Đến khoảng 23h, Nhi đang xem ti vi thì đứng dậy dùng chân đá vỡ bóng đèn rồi chửi anh trai. Thấy Nhi có biểu hiện bất thường, người anh trai chạy đi tìm người giúp đỡ. Trong lúc người anh đi gọi người thì Nhi nghe tiếng cháu bé con anh trai (mới 1 tuổi, 3 tháng) khóc liền đẩy cửa phòng vào, giằng cháu bé trên tay chị dâu rồi đập vào cột nhà. Sự việc quá đột ngột, người chị dâu không kịp can ngăn. Khi thấy cháu bé không khóc nữa, Nhi thả cháu bé xuống đất. Mọi người phá cửa xông vào thì Nhi bỏ chạy lên núi. Cháu bé được xác định đã tử vong. Đến khoảng 14h ngày 21/11/2015, Xeo Văn Nhi bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn trên núi. Tại phiên tòa ngày 24/10, Xeo Văn Nhi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người.