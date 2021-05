Lee Min Ho trong "Quân vương bất diệt"

“The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt” là bộ phim xoay quanh câu chuyện về thế giới song song. Trong phim, Lee Min Ho vào vai Hoàng đế Lee Gon, người đang nỗ lực ngăn cản ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người. Anh phải hợp tác cùng một thám tử ở thế giới hiện đại - Jung Tae Eul do Kim Go Eun đảm nhiệm để đóng cánh cửa giữa hai thế giới.