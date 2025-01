Những ngày cận Tết, làng bánh in truyền thống An Lạc, Quảng Nam lại tất bật sản xuất để kịp hàng đặt. Sản lượng năm nay giảm hơn 30% do mưa lạnh kéo dài, người dân lo thị trường tiêu thụ kém.