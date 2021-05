Làm bậy với cháu, chém trâu của bà

Sáng ngày 29/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cụt Văn Pá (SN 1991, trú tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) về tội “hiếp dâm trẻ em” và “hủy hoại tài sản”. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, chiều ngày 16/5/2016, Cụt Văn Pá gọi cháu L.T.Y.H (SN 2008, trú cùng bản) sang nhà chơi. Tại đây Pá dùng kẹo dụ dỗ cháu bé cho quan hệ tình dục. Khi Pá đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. thì bà V.T.D (bà ngoại cháu H) đi tìm và phát hiện sự việc. Sau khi việc đồi bại của mình với cháu H. bị bại lộ, Pá và gia đình bà D. nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nhân việc con trâu nhà bà D. phá vườn chè của mình, đang đêm Pá xách dao sang nhà, chém gãy chân trâu. Tại phiên tòa, Cụt Văn Pá thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi, là người dân tộc thiểu số nhận thức pháp luật hạn chế…, HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Pá 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu L.T.Y.H 12 triệu đồng. Đối với tội “Hủy hoại tài sản”, tòa tuyên phạt Cụt Văn Pá 1 năm tù, đền bù cho gia đình bà V.T.D 4 triệu đồng.