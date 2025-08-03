Video
Kiểu dáng đặc biệt của loài bồ câu gà Banat

Bồ câu gà Banat là giống bồ câu có nguồn gốc tại vùng Banat, thuộc khu vực Trung Âu, bao gồm các quốc gia Romania, Serbia và Hungary.
