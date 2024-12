Báo Dân trí phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khánh thành, bàn giao 2 ngôi nhà Nhân ái do báo Dân trí tài trợ tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.