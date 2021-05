Khám nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.