Khách nước ngoài cùng người Việt Nam hát vang ca ngợi Bác Hồ

Trên phố Tràng Thi, dù trời ngày càng khuya nhưng không khí vô cùng sôi động. Du khách nước ngoài cũng nhún nhảy, cùng người Việt Nam hát ca ngợi Bác Hồ.