Hành trình "hộ tống" quả tim từ Bà Rịa về TP.HCM ghép cho người nhận

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với CSGT Công an TP.HCM dẫn đoàn y bác sĩ chạy đua với thời gian đưa quả tim, thận và gan được hiến đến nơi an toàn, ghép cho người nhận.