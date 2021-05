CSGT hộ tống hơn 100km đưa quả tim từ Vũng Tàu về TPHCM cứu người kịp thời

Dân trí Tạng hiến tặng từ người chết não ở Vũng Tàu được CSGT 2 tỉnh tiếp sức mở đường đưa về bệnh viện ở TP.HCM, kịp thời cứu 2 bệnh nhân.

Hành trình hơn 100 km "hộ tống" quả tim từ Vũng Tàu về TP.HCM cứu người.

CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở đường giúp xe vận chuyển tạng.

Chiều 6/5, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bày tỏ cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh và lực lượng CSGT đã hỗ trợ, giúp đỡ dẫn đoàn y bác sĩ, kịp thời vận chuyển quả tim, thận và gan của người hiến tặng, đến cơ sở y tế an toàn.

Trước đó, ngày 2/5, khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận anh P. bị tai nạn giao thông và chết não. Sau khi nhận được thông tin, mặc dù hết sức đau lòng, song gia đình anh P. đã quyết định hiến tặng các bộ cơ thể của anh để góp phần cứu sống nhiều người bệnh khác.

Chiều 4/5, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, tiến hành phẫu thuật lấy tạng (tim, gan và thận) của nam bệnh nhân 24 tuổi.

Khi các chuyên gia y tế phẫu thuật xong cũng là lúc một tình huống cấp bách được đặt ra với y bác sĩ. Đó là việc vận chuyển tạng nhanh chóng, an toàn từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM để ghép cho người nhận.

Nhờ sự hỗ trợ của Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ê kíp bác sĩ cùng tạng trên xe cứu thương đã được hộ tống về TP.HCM.

CSGT TP.HCM hỗ trợ cùng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở đường vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuyến đường từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi TP.HCM luôn đông đúc, tuy nhiên nhờ sự điều phối, dẫn đường của CSGT, ê kíp bác sĩ đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chỉ sau hơn 60 phút, kịp thời chuyển tạng tới ghép cho người nhận.

Nhớ lại thời điểm đó, thiếu tá Phan Nguyễn Ngọc Quang (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, ngay khi nhận được đề nghị của Bệnh viện Bà Rịa, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo 6 cán bộ chiến sĩ điều khiển 2 xe ô tô dẫn đoàn chuyên dụng của phòng để hỗ trợ.

Suốt lộ trình, các chiến sĩ CSGT đã dùng các biện pháp nghiệp vụ dẫn đoàn, hỗ trợ xe chở nguồn tạng về TP.HCM trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn. Đến địa phận TP.HCM, đoàn tiếp tục được sự hỗ trợ của lực lượng CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM đưa dẫn trong nội đô để đến bệnh viện kịp thời.

Lực lượng CSGT đã "hộ tống" toàn bộ ê kíp chỉ trong vòng hơn 60 phút từ TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Hơn một ngày sau khi được ghép thận, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân ghép tim và gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang ổn định.

Trung Kiên