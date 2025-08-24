Video
Hàng nghìn người hát Quốc ca trên phố

Khi tại Quảng trường Ba Đình diễn ra Lễ chào cờ, trên các tuyến đường, phố trung tâm, hàng nghìn người cùng hát vang bài Quốc ca.