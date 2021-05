Giọng hát của Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh thể hiện liên khúc "Little Lucky + Elopement to the Moon + Stubborn + Snowman" trong chương trình của đài Thượng Hải, năm 2019. Mỹ nhân 8x hiện là một trong những tiểu hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ.