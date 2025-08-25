Video
Gió mạnh, mưa lớn khiến nhiều khu vực trung tâm TP Vinh mất điện

Gió mạnh, mưa lớn khiến nhiều phường ở khu vực TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, mất điện.