Giết hàng xóm vì bán đất rồi nhưng đòi không trả

Sáng ngày 9/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Lương Trần Chu (SN 1965, trú tại xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Nạn nhân là anh Lương Văn Nghị - hàng xóm của Chu. Nguyên do dẫn đến án mạng là mâu thuẫn giữa hai bên trong quá trình mua bán đất. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, nhân chứng tại phiên tòa, cũng như các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, HĐXX kết luận truy tố Lương Trần Chu ra trước pháp luật tội giết người là đúng người, đúng tội. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lương Trần Chu tù chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.