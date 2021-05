Gần 100 công nhân công ty nổ máy ép gỗ được ký hợp đồng lao động

Chiều ngày 20/4, Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam (đóng tại Khu C, KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An) đã tổ chức ký hợp đồng lao động cho các công nhân đang làm việc tại đây. Buổi ký kết có sự chứng kiến của đại diện Công đoàn KKT Đông Nam và Công đoàn tỉnh Nghệ An. Đến chiều tối ngày 20/4 đã có khoảng 100 công nhân lao động kí kết hợp đồng lao động với chủ doanh nghiệp, chiếm khoảng 70% người lao động toàn công ty. Số công nhân còn lại chưa kỳ hợp đồng là do còn thiếu một số giấy tờ cần thiết như chứng minh thư nhân dân hoặc đang lưỡng lự trước một số điều khoản trong hợp đồng. Ngày mai, công ty tiếp tục tổ chức kí hợp đồng lao động cho các công nhân còn lại.