Sản lượng giảm hơn 50% do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng các hộ làng nghề bánh in An Lạc (xã Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn cố gắng duy trì sản xuất để mang hương vị Tết đến với mọi nhà. Đọc thêm