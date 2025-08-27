Dù Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành chưa kết thúc, nhiều người đổ ra ga Cát Linh và lựa chọn về sớm, tránh quá tải, tắc nghẽn như đợt hợp luyện lần thứ hai vừa qua (Video: Linh Chi).