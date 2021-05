Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An làm sạch bãi biển, hỗ trợ ngư dân

Sáng ngày 24/5, tại quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thị đoàn thị xã Cửa Lò, Chi đoàn thanh niên Công an thị xã Cửa Lò tổ chức lễ phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Cũng trong chuỗi hoạt động tình nguyện Hè năm 2016, nhằm hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, sáng ngày 24/5, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà 20 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò). Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, được trích từ nguồn đóng góp của các đoàn viên thanh niên các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An.