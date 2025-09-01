Video
Đoàn Cựu chiến binh di chuyển trong tiếng reo hò của người dân

Tại giao lộ Liễu Giai - Đội Cấn (phường Liễu Giai), đoàn cựu chiến binh di chuyển trong sự reo hò của người dân hai bên đường.