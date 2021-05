Điều tra viên lấy lời khai Nguyễn Đức Huy

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Huy (SN 1998, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Huy khai nhận, do đánh bạc trên mạng internet bị thua, nợ ngập đầu nên bàn bạc với đồng bọn đi lừa đảo. Với kiến thức về công nghệ thông tin sẵn có, nhóm của Huy đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.