Video
video cùng chuyên mục

Điểm hẹn lịch sử không thể bỏ lỡ trong dịp 2/9 tại Hà Nội

Giữa phố phường tấp nập, tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” vẫn lặng lẽ kể chuyện hào hùng một thời khói lửa, là điểm đến lịch sử không thể bỏ lỡ dịp 2/9.
