Đại tá Nguyễn Hữu Cầu thông tin về phát hiện, xử lý các vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Năm 2017, lực lượng Công an đã phát hiện 170 vụ phá rừng, trong đó có 17 vụ có dấu hiệu hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 14 vụ án hình sự với 39 đối tượng. Về hành vi vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng khởi tố 7 vụ, 24 bị can; hủy hoại rừng 6 vụ, 11 bị can và 1 vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với nhiều đối tượng, trước mắt sẽ khởi tố 4 bị can. Các vụ phá rừng xảy ra ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ và thị xã Hoàng Mai.