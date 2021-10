Cựu công an viên bản lĩnh án tù vì buôn 5 kg ma túy

Là công an viên bản, Hạ Bá Chù (SN 1987, trú xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Chù bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về tội danh trên.