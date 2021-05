Cưỡng chế đình chỉ thi công công trình muộn giấy phép… 8 tháng

Sáng ngày 15/11, đại diện lãnh đạo UBND phường Hưng Phúc, quản lý trật tự đô thị, công an và đại diện UBND TP Vinh đã có mặt tại địa điểm xây dựng tòa nhà chung cư 31 tầng (khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An) để tổ chức cưỡng chế đình chỉ thi công công trình này. Chiều qua, đại diện 21 hộ dân khối Vinh Phúc đã tập trung tại trụ sở UBND phường Hưng Phúc, yêu cầu chính quyền địa phương có động thái buộc chủ đầu tư phải có trách nhiệm đối với những hư hỏng trong quá trình thi công dự án này gây ra. Ông Nguyễn Quang Việt – Chủ tịch UBND phường Hưng Phúc khẳng định phía chủ đầu tư dự án đã không có sự hợp tác trong giải quyết kiến nghị của người dân đối với thiệt hại đã gây ra trong quá trình triển khai dự án. Bởi vậy, ông Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo lập văn bản tạm đình chỉ thi công trong vòng 24 tiếng, kiến nghị với UBND TP Vinh phối hợp, bố trí lực lượng để tổ chức cưỡng chế ngừng thi công vào ngày 15/11, cấm phương tiện vận chuyển vật liệu và con người vào khu vực thi công… Sáng ngày 15/11, việc cưỡng chế đình chỉ thi công đối với dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn đã được thực hiện. Theo dự tính, chiều ngày 16/11, chủ đầu tư và người dân sẽ có cuộc gặp gỡ, bàn bạc để thống nhất việc định giá bồi thường những thiệt hại do quá trình thi công dự án gây ra.