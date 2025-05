Sáng 8/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ sát hạch lái xe. Đây là kỳ sát hạch đầu tiên kể từ khi Công an Nghệ An tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở GTVT (1/3).