Trải nghiệm buổi sát hạch lái xe đầu tiên do Công an Nghệ An tổ chức

Công an Nghệ An tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe (Video: Hoàng Lam).

Ngày 8/5, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ thi này kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải (cũ).

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (ngoài cùng bên phải), trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức sát hạch.

Trong kỳ sát hạch ngày 8/5, có 423 thí sinh tham dự để lấy bằng lái ô tô hạng B, C, trong đó có 223 học viên thi lần đầu và 200 người cấp đổi giấy phép lái xe do hết hạn.

Giấy phép lái xe của bà Nguyễn Thị Thu Hường (55 tuổi) hết hạn từ tháng 12/2024. Từ đó đến nay, bà Hường không dám điều khiển ô tô ra đường mà sử dụng xe máy hoặc phương tiện giao thông công cộng.

"Sau gần 5 tháng chờ đợi, tôi cũng được thông báo tham dự thi sát hạch. Tôi có tuổi rồi, cũng cố gắng ôn lý thuyết nhưng cũng không tự tin lắm, với lại, thấy lực lượng CSGT cũng hơi "khớp". Nếu không vượt qua kỳ thi này tôi sẽ cho con đi học bằng lái để chủ động hơn trong việc đi lại của gia đình", bà Hường chia sẻ.

Chị Lê Thị Kiểm (trú xã Đại Đồng, Thanh Chương, Nghệ An) hoàn thành khóa đào tạo lái xe từ tháng 11/2024. Chị khá căng thẳng trong thời gian chờ gọi tên vào phòng thi.

"Tôi học lâu rồi, cũng sợ kiến thức rơi rụng nên khi biết lịch thi phải dành thời gian bổ túc lại. Tuy nhiên tôi cũng khá lo lắng, hồi hộp nên phải uống thuốc điều hòa nhịp tim để ổn định tâm lý", chị Kiểm chia sẻ.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không xảy ra trường hợp gian lận, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Các thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết trên máy tính. Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An (ngoài cùng bên trái), kiểm tra tại phòng thi.

Theo phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị sau khi chuyển giao, các trung tâm đào tạo lái xe chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho việc sát hạch, toàn bộ quá trình tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe đều do lực lượng CSGT đảm nhiệm

Thí sinh thi thực hành lái xe. Có trường hợp nam thí sinh do quá hồi hộp đã lên nhầm xe thực hành.

Nội dung thi khởi hành xe ngang dốc vẫn là thử thách lớn đối với các thí sinh. Trong ảnh là một thí sinh không khởi động được xe khi dừng ngang dốc, buộc phải dừng thi và được CSGT hỗ trợ để di chuyển ra khỏi khu vực thi.

Sự phấn khích của các thí sinh sau khi hoàn thành phần sát hạch kỹ năng lái xe.

Chị Bùi Tú Anh (ảnh trái) chia sẻ: "Bước vào phần thi thực hành lái xe tôi khá tự tin nhưng thấy anh CSGT nên bị run, tắt đèn xi nhan hơi sớm bị trừ 5 điểm, mất thêm 10 điểm chỗ dốc đề ba và chạm vạch. Dù chỉ đạt 85 điểm nhưng từng này cũng giúp tôi vượt qua phần thi thực hành".

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng sát hạch, giám sát các thí sinh trong phần thi thực hành lái xe qua màn hình.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có gần 24.000 người đã hoàn thành chương trình đào tạo lái xe mô tô và ô tô hoặc giấy phép lái xe đã hết hạn nhưng chưa được dự thi sát hạch. Tháng 5, đơn vị sẽ tổ chức 19 kỳ sát hạch, trong đó, từ ngày 15/5 trở đi, dự kiến mỗi ngày tổ chức một kỳ sát hạch.