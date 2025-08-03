Video
video cùng chuyên mục

Clip cho thấy khả năng leo tường đáng kinh ngạc của rắn

Đoan video cho thấy khả năng leo tường đáng kinh ngạc của rắn, khi con vật có thể trèo lên vách tường cao, thẳng đứng mà hầu như không cần phải có điểm bám nào.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Sư tử đực liều mình cứu đồng loại khỏi hàm cá sấu