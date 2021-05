Chiếm đoạt hàng trăm triệu, dọa tự tử khi bị đòi nợ

Sáng ngày 25/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Thị Phượng (SN 1985, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Theo cáo trạng, từ tháng 1-9/2014 đến mặc dù không có công ăn việc làm nhưng Bùi Thị Phượng tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân tình với lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An để nhận tiền chạy việc cho 2 nạn nhân vào Trung tâm y tế huyện Anh Sơn, 1 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Tp Vinh, 1 nạn nhân vào UBND tỉnh và 1 người khác vào Ngân hàng NN&PTNN tỉnh Nghệ An. Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Phượng không xin được việc làm như đã hứa mà dùng để tiêu xài cá nhân. Cơ quan chức năng xác định số tiền mà Bùi Thị Phượng chiếm đoạt của 4 nạn nhân 725 triệu đồng, trong đó người ít nhất là 75 triệu, người nhiều nhất là 390 triệu. Sau khi sự việc vỡ lở, Phượng bồi hoàn cho các nạn nhân được 130 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến ngày 25/7/2015 thì Bùi Thị Phượng bị bắt giữ. Tại phiên tòa, Bùi Thị Phượng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án từ 7-8 năm tù đối với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Bùi Thị Phương. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phượng 11 năm tù.