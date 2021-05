Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để đánh bạc

Ngày 23/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1983), trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cường nguyên là Trưởng phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) Từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2016, với lí do cần tiền đảo khế cho khách, Cường vay nợ của 9 người với số tiền 4 tỷ 70 triệu đồng, trong đó người ít nhất là 200 triệu, người nhiều nhất là 800 triệu đồng. Để tạo lòng tin cho các chủ nợ, mỗi lần vay Cường đều viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả cụ thể. Trong quãng thời gian này, Cường cũng đã trả được một phần tiền đã vay cho các khách hàng này. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, Cường dùng để đánh bạc bằng hình thức chơi cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 9 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại gần 4,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi).