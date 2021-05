Các “quý bà” trong đường đây ma túy xuyên quốc gia lĩnh án

Sáng ngày 27/2, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Ngoan (SN 1959), trú tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội; Đinh Thị Tuyết Minh (SN 1967), trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội; Trần Thị Tâm (SN 1973), trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Em trai của Hoàng Thị Ngoan là Hoàng Mậu Tuấn (SN 1967) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”. Theo cáo trạng, Đinh Thị Tuyết Minh và Trần Thị Tâm vốn là bạn tù. Năm 2013, cả hai đều thi hành xong bản án của mình. Ra tù, Tâm và Minh bàn bạc, cấu kết với nhau mua ma túy từ Hà Nội vào Nghệ An tiêu thụ. Tháng 4/2016, Minh quen và đặt vấn đề với Hoàng Thị Ngoan sang Trung Quốc mua ma túy về Việt Nam bán cho Minh. Trong một lần Minh điện thoại để đặt hàng Ngoan thì em trai của Ngoan là Hoàng Mậu Tuấn nghe máy. Biết chị gái đang dính dáng đến ma túy, can ngăn nhưng Ngoan không nghe nên Tuấn đành mặc kệ. Ngoan điện thoại cho một người Trung Quốc tên là A Lẩu, đặt mua 1,4kg ma túy đá với giá 270 triệu đồng. Sau khi nhận được ma túy từ A Lẩu, Ngoan mang về nhà em trai cất dấu. Ngày 19/5/2016, Tuấn lái ô tô chở vợ con vào Cửa Lò (Nghệ An) nghỉ mát, Ngoan đưa ma túy giấu trên xe nhằm mang vào TP Vinh giao cho Minh. Lúc này, Đinh Thị Tuyết Minh cũng bay từ Hà Nội vào Nghệ An để nhận hàng giao cho Tâm. Khi vào đến Nghệ An, Ngoan đến địa điểm đã hẹn giao hàng cho Minh thì bị Công an TP Vinh bắt giữ. Từ lời khai của Minh và Ngoan, Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Trần Thị Tâm và Hoàng Mậu Tuấn. Kết quả giám định cho thấy, số ma túy thu giữ được trong vụ án có trọng lượng gần 1.400g. Trần Thị Tâm đã từng có 1 tiền án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đinh Thị Tuyết Minh có 5 tiền án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép chất ma tuy”, “Trốn khỏi nơi giam”. Bởi vậy, HĐXX nhận định, trong vụ án này hai bị cáo Tâm và Minh phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Hoàng Thị Ngoan mặc dù được xác định là đối tượng giữ vai trò chính nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo… nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Ngoan, Đinh Thị Tuyết Minh, Trần Thị Tâm mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Hoàng Mậu Tuấn bị tuyên phạt 7 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”, bằng thời gian giam giữ và được trả tự do tại tòa.