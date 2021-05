Blackswan - Tonight

Blackswan là nhóm nhạc xứ Hàn được thành lập vào năm 2011 do tập đoàn giải trí DR Music “đỡ đầu”. Ban đầu nhóm có tên là Rania và đĩa đơn đầu tiên của nhóm mang tên “Teddy Riley, The First Expansion In Asia” được phát hành vào năm 2011. Nhóm bắt đầu khởi động trở lại và đổi tên là Backswan từ tháng 6/2020.