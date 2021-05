Bình Định: Nhà vườn mất Tết vì mai nở sớm

Do mùa đông năm nay không lạnh, nắng ấm liên tục nên mai nở sớm, nhiều vườn mai tại xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) đua nhau nở rộ, phủ sắc vàng rực khắp làng mai. Mai nở sớm làm nhiều nhà vườn mất Tết vì mai bán chẳng ai mua.