Bình Định: Chủ vườn mai khóc ròng vì mai chết rũ

Do ngâm lâu ngày trong nước lũ, nhiều vườn mai kiểng của bà con nông dân xã Nhơn Phong, Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) bị héo rũ chết xác xơ, có vườn mai trồng dưới chân ruộng chết gần như 100% làm người trồng mai bị tổn thất nặng nề.