"Vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài 3 đứa con, nhưng đứa thì thần kinh, động kinh và bị down, chẳng còn hi vọng gì tương lai nữa". Đó là chia sẻ của chị Hồ Thị Tý, ở Nghệ An.