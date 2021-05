Bắt đối tượng gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản

Sáng ngày 29/2, thiếu tá Trần Văn Hùng – Phó trưởng CA huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Bảy (SN 1990, trú tại xã Võ Liệt, Thanh Chương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/2, tổ công tác Công an huyện Thanh Chương cùng Ban công an xã Võ Liệt đang tuần tra tại khu vực cầu Rộ thì phát hiện một đối tượng vừa đi ra từ ki ốt kinh doanh vàng bạc Hoàng Gia (do anh Nguyễn Văn Anh làm chủ) có dấu hiệu khả nghi. Vừa thấy tổ công tác, ngay lập tức đối tượng bỏ chạy. Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đối tượng nhanh chóng bị tóm gọn khi vừa mới bỏ chạy được 40m. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Trần Văn Bảy (SN 1990, trú tại xã Võ Liệt). Khám xét người của Bảy, cơ quan chức năng thu giữ 9 sợi dây chuyền bằng bạc có giá trị gần 10 triệu đồng, 200 nghìn tiền mặt và một số dụng cụ phá khóa. Khám xét khẩn cấp nhà của Bảy, Công an huyện Thanh Chương thu được nhiều bơm kim tiêm, dụng cụ phá khóa và 2 thanh kiếm.