Bảo mẫu đút cháo như "nhồi vịt", đánh liên tiếp vào đầu trẻ

Trong lúc cho trẻ ăn, một cô giáo mầm non đã đánh liên tục vào đầu và mặt một bé trai. Nguyên nhân sự việc trên do bảo mẫu đút quá nhanh khiến trẻ nuốt không kịp. Sự việc xảy ra ở huyện Đức Hoà (Long An).