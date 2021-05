Bà Nguyễn Thị Trung kể về người con trai liệt sĩ

85 tuổi, bà Nguyễn Thị Trung (xóm Hạ Khê, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn nhớ như in về người con trai - liệt sỹ Hà Huy Danh (SN 1956), hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.