3 năm không xong cầu hơn 30m: Hết hạn lại... gia thêm

Công trình cầu Đen nối xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An)và phường Trung Đô (Tp Vinh) dài 39m, do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Trung Việt thi công. Dự án được khởi công vào ngày 7/12/2011, dự kiến đến 7/6/2013 sẽ hoàn thành. Đến thòi hạn hoàn thành, nhà thầu vẫn chưa thực hiện được một phần nhỏ khối lượng công việc nên được UBND tỉnh Nghệ An gia hạn hoàn thành đến 30/92014. Nguyên nhân được các bên đưa ra là do không được bố trí vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như năng lực thi công của nhà thầu kém. Đến 30/9/2014, công trình mới chỉ hoàn thành viêc khoan cọc nhồi 1 trụ cầu. Vừa qua, công trình này được UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục gia hạn thời gian hoàn thành đến 31/12/2015. Với số vốn ban đầu hơn 35 tỷ đông, sau lần gia hạn đầu tiên, công trình đội vốn lên 53 tỷ. Không rõ, với việc tiếp tục kéo dài thời gian thi công, vốn thi công công trình này sẽ được "đội" lên bao nhiêu?