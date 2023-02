Tuấn Hưng, Khánh Linh thăng hoa trong đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Ngọc Châu

(Dân trí) - Tuấn Hưng và Khánh Linh biểu diễn những ca khúc đầy cảm xúc trong Câu chuyện tình yêu - live concert tri ân nhạc sĩ Ngọc Châu.

Tối 14/2, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội đã diễn ra Live concert Tuấn Hưng - Câu chuyện tình yêu. Đêm nhạc có sự tham gia của dàn khách mời: Khánh Linh, Minh Quân và nhóm Oplus đã mang đến khán giả món quà đặc biệt là những "câu chuyện tình yêu" với những giai điệu và cung bậc cảm xúc tình yêu khác nhau: yêu, ghét, giận, hờn.

Tuấn Hưng - Minh Quân và nhóm Oplus có phần mở màn đầy bất ngờ và cảm xúc khi cùng hòa giọng trong ca khúc Thì thầm mùa xuân của nhạc sĩ Ngọc Châu.

Nam ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ, Câu chuyện tình yêu là live concert tri ân Ngọc Châu - cố nhạc sĩ rất thân với anh trong cuộc sống cũng như trên con đường âm nhạc. Ngọc Châu từng là thành viên của Quả dưa hấu thời kỳ đầu và sau đó như một "ông bầu" hỗ trợ nhóm hoạt động, kết nối biểu diễn và cả tư vấn về mặt âm nhạc.

Minh Quân mang đến Câu chuyện tình yêu của riêng mình qua liên khúc Mùa thu và Mùa thu vàng - hai nhạc phẩm tình lãng mạn, nổi tiếng của cố nhạc sĩ Ngọc Châu, Niệm khúc cuối và 60 năm cuộc đời.

Minh Quân chia sẻ, đã lâu anh không đứng trên sân khấu biểu diễn, nam ca sĩ thật sự xúc động khi chứng kiến tình cảm và sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Với anh, nhạc sĩ Ngọc Châu là người anh - người thầy đáng quý của mình trên con đường âm nhạc. Nam ca sĩ đã có màn biểu diễn đầy thăng hoa và rực cháy trong đêm nhạc tình nhân 14/2.

Minh Quân song ca với Tuấn Hưng ca khúc Mưa (Sáng tác: Tuấn Nghĩa).

Tuấn Hưng thể hiện trên sân khấu những ca khúc hit được yêu thích như: Tìm lại bầu trời, Khác biệt, Biết tìm đâu, Hãy về đây bên anh, Chỉ có thể là yêu.

Khoảnh khắc nam ca sĩ ôm bó hoa xuống sân khấu tặng vợ sau đó hôn bà xã trong tiếng reo hò thích thú của khán giả.

Tuấn Hưng chia sẻ, anh cũng như bao người đàn ông khác đều rất yêu vợ của mình, anh hài hước gọi bà xã là "nóc nhà" và nói "nhà mà không có nóc thì dột hết".

"Cảm ơn em đã sinh cho anh ba đứa con và luôn chấp nhận, yêu thương, tha thứ, bỏ qua cho một chàng trai hư như anh", Tuấn Hưng bày tỏ.

Anh và Khánh Linh - em gái nhạc sĩ Ngọc Châu đã có phần song ca đặc biệt với ca khúc Đêm cô đơn.

Khánh Linh là giọng ca nữ duy nhất trong đêm nhạc. Cô mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi hát những ca khúc nổi tiếng do anh trai - cố nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác đó là Ngây thơ, Cô Tấm ngày nay, Chiều xuân...

Nhóm Oplus biểu diễn Anh sẽ về, No way, Nice and slow.

Tuấn Hưng và Oplus trình diễn ca khúc Nếu điều đó xảy ra của cố nhạc sĩ Ngọc Châu.

Tuấn Hưng thăng hoa trong đêm nhạc với Độc thoại, Dĩ vãng cuộc tình, Phải chia tay thôi...

Kết thúc chương trình, nam ca sĩ gửi những tình cảm, tình yêu của mình dành cho mẹ qua ca khúc Mẹ yêu.