Tát nhau trên sân khấu Oscar: Giới hạn của việc đùa cợt đời tư người khác

Tài tử Will Smith là ngôi sao được nhắc tới nhiều nhất sau lễ trao giải Oscar 2022, vì anh là chủ nhân của một giải thưởng danh tiếng và đồng thời cũng vừa gây ra một hành động "tai tiếng".

Will Smith vừa nhận được tượng vàng Oscar dành cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim "King Richard", nhưng chiến thắng quan trọng này còn không được đề cập đến nhiều bằng chi tiết gây tranh cãi, khi Will Smith tát người dẫn chương trình Chris Rock vì một câu đùa tếu.

Tại lễ trao giải Oscar, nam diễn viên hài Chris Rock trong vai trò người trao giải ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất đã có chút đùa tếu đối với nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, vợ của tài tử Will Smith, khi Chris Rock nhìn thấy Jada ngồi ở hàng ghế khán giả.

Chris Rock nói rằng anh đang rất chờ đợi được xem phần phim tiếp theo của "G.I. Jane": "Jada, tôi yêu mến cô, "G.I. Jane" phần 2, tôi rất háo hức được xem tập phim này đấy nhé".

Trong bộ phim mà Chris Rock đề cập đến, nhân vật nữ chính cũng để kiểu đầu đinh, đây cũng là kiểu đầu mà Jada đang để. Thực tế, Jada đã bị rụng tóc khá nặng trong những năm trở lại đây, điều này khiến cô phải học cách sống chung với kiểu đầu đinh. Ngay sau đó, chồng cô - Will Smith đã bước lên từ chỗ ngồi của mình, lại gần Chris Rock và... tát thẳng vào mặt nam diễn viên hài.

Sau khi trở về chỗ ngồi, Will Smith đã gào to hai lần câu nói có sử dụng từ tục, để thể hiện sự khó chịu đối với Chris Rock. Tại Mỹ, đài ABC đã ngắt âm thanh trong tình huống này, nhưng một số đài nước ngoài đã phát nguyên tình huống này, bao gồm cả câu nói có từ tục của Will Smith.

Dù rất bàng hoàng trước hành động gây tranh cãi của Will Smith, nhưng khi cảnh sát địa phương liên hệ với Chris Rock, anh đã từ chối thực hiện việc trình báo rằng mình đã bị tấn công bạo lực. Điều này đồng nghĩa với việc cảnh sát sẽ không điều tra sâu thêm về sự việc lùm xùm và Will Smith sẽ không gặp rắc rối.

Trên sân khấu, sau khi lĩnh trọn cú tát của Will Smith, Chris Rock vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra hài hước bằng một câu đùa tếu cũng sử dụng từ tục. Anh muốn giảm nhẹ mức độ căng thẳng của tình huống, rồi cố gắng thực hiện xong phần nhiệm vụ của mình tại lễ trao giải.

Ngay sau tình huống này, Will Smith liền thắng giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc, anh bước lên sân khấu và dành bài phát biểu nhận giải của mình để phần nào lý giải cho hành động của bản thân, rằng anh thấy cần phải bảo vệ những người thân của mình: "Tôi muốn xin lỗi tất cả những bạn đồng nghiệp nhận được đề cử ở cùng hạng mục với tôi.

Đây là một khoảnh khắc đẹp đẽ, và tôi không khóc vì mình đã giành được giải thưởng này, mà bởi tôi có thể tận dụng giây phút này để hướng sự quan tâm của mọi người tới câu chuyện thân thuộc với tất cả chúng ta.

Nghệ thuật phản ánh cuộc sống, tôi cũng có vẻ giống như người cha điên rồ Richard Williams mà tôi đã hóa thân. Chính tình yêu thương khiến bạn có thể làm nên những chuyện điên rồ. Cảm ơn vì niềm vinh dự này. Cảm ơn vì khoảnh khắc này. Hy vọng rằng ban tổ chức sẽ còn mời tôi tới dự những mùa trao giải sau này".

Cú tát của Will Smith hiện là một câu chuyện gây xôn xao tranh cãi trên các tờ tin tức quốc tế và trên mạng xã hội. Một số nghệ sĩ ở Hollywood cho biết rằng tại tiệc hậu Oscar, Chris Rock và Will Smith đã làm hòa với nhau, dù vậy, người trong cuộc hiện chưa lên tiếng gì thêm.

Will Smith và Chris Rock thực ra đã căng thẳng với nhau từ lâu?

Sự căng thẳng giữa Chris Rock và Will Smith có thể đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Hồi năm 2016, nam diễn viên hài Chris Rock đã được giao vai trò MC chính của lễ trao giải Oscar. Khi ấy, vợ chồng nhà Smith cũng đã là mục tiêu nhắm đến của một số câu đùa tếu gây tranh cãi.

Năm 2016, nữ diễn viên Jada từng nói cô sẽ tẩy chay lễ trao giải Oscar bởi tại mùa giải năm ấy, tất cả các hạng mục diễn xuất đều chỉ đề cử diễn viên da trắng.

Sự căng thẳng giữa Chris Rock và Will Smith có thể đã bắt đầu từ nhiều năm trước (Ảnh: Page Six).

Chris Rock đã nói trên sân khấu lễ trao giải: "Jada nói cô ấy sẽ không tới dự lễ trao giải Oscar. Nhưng tôi tự hỏi không phải Jada chỉ đóng phim truyền hình thôi sao? Jada tẩy chay giải Oscar cũng giống như tôi tẩy chay những buổi tiệc tùng do Rihanna tổ chức, bởi tôi đâu có được mời".

Năm đó, Will Smith vốn được kỳ vọng sẽ nhận được đề cử Oscar với vai diễn trong phim "Concussion". Chris Rock cũng đã trêu chọc Will Smith: "Tôi hiểu, có thể Jada đã rất giận. Thật không công bằng khi Will tài giỏi như thế mà lại không nhận được đề cử. Jada đã đúng. Và cũng thật không công bằng khi Will Smith nhận được thù lao 20 triệu USD khi đóng bộ phim bom xịt "Wild Wild West"".

Sau những câu đùa "gai góc" của Chris Rock, khi được hỏi về cảm nhận của mình, Jada đã đáp: "Mọi chuyện vẫn xảy ra trong giới hạn của nó, sau cùng, chúng ta vẫn phải bước tiếp. Có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, có rất nhiều chuyện xảy ra trong thế giới này, và chúng ta sẽ phải bước tiếp trong cuộc sống bất kể mọi việc có xảy ra như thế nào".

Về phần Will Smith, khi được hỏi về cảm nhận của anh sau những câu đùa của Chris Rock, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười và một dấu tay hình chữ "V" (vốn là dấu tay biểu trưng cho hòa bình).

Nhưng sự việc xảy ra tại lễ trao giải năm nay cho thấy rằng, dù 6 năm đã trôi qua, nhưng dường như những ức chế năm xưa vẫn chưa thực sự nguôi hẳn.

Will Smith có thể đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng do bị "cà khịa" quá nhiều

Will Smith và Jada Pinkett Smith trên thảm đỏ Oscar 2022 (Ảnh: Page Six).

Cuộc hôn nhân của Will Smith và Jada Pinkett Smith từ lâu đã vướng phải những đồn đoán rằng họ không thực sự gắn bó như đôi bên vẫn thường thể hiện, rằng hai người đã rạn nứt và đang bên bờ vực ly hôn.

Khi hai bên... mãi không ly hôn dù tin đồn xuất hiện đã lâu, lại có những đồn đoán mới xuất hiện, rằng hai người họ đang trong một mối quan hệ "mở", mỗi người theo đuổi những niềm vui và mối quan tâm riêng.

Điều này càng được nhắc tới nhiều hơn sau khi Jada thừa nhận rằng, trong một giai đoạn hôn nhân trục trặc, cô đã có mối quan hệ "ngoài luồng" với nam ca sĩ August Alsina. Điều này được Jada xác nhận sau khi chính nam ca sĩ August Alsina tiết lộ thông tin với giới truyền thông hồi năm 2020.

Jada cho biết rằng trong giai đoạn xa cách ấy, vợ chồng cô muốn cho nhau được sống theo cách riêng một cách thoải mái nhất, trước khi đưa ra một quyết định cuối cùng đối với cuộc hôn nhân của họ, chính vì vậy, Will Smith không nhìn nhận nam ca sĩ August Alsina là người "phá hoại hạnh phúc gia đình".

Jada cũng không cho rằng mối quan hệ mà cô đã có với August là sai lầm, bởi ở thời điểm đó, Jada và Will đã thống nhất tạm thời ly thân và cho nhau sự tự do riêng.

Bản thân Will Smith cũng từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng có thời điểm, vợ chồng anh đều có "người khác", bởi cả hai khi đó đều cảm thấy quá khốn khổ trong cuộc hôn nhân của mình.

Hiện tại, nhà Smith thể hiện rằng dù họ đã có những giai đoạn khó khăn và đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ, nhưng sau tất cả, họ đã hàn gắn được và lại về bên nhau.

Câu chuyện "gương vỡ lại lành" của vợ chồng nhà Smith đã và vẫn đang thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng. Thời gian gần đây, câu chuyện này tiếp tục bị đào xới lại tại một số sự kiện, khi người dẫn chương trình muốn thể hiện sự hài hước, sắc sảo.

Giữa tháng 3 này, nữ diễn viên Rebel Wilson đã có một câu đùa nhạy cảm trong lễ trao giải điện ảnh BAFTA (Anh) nhắm vào vợ chồng Will Smith (Ảnh: Page Six).

Chẳng hạn, giữa tháng 3 này, nữ diễn viên Rebel Wilson đã có một câu đùa nhạy cảm trong lễ trao giải điện ảnh BAFTA (Anh). Khi Will Smith giành giải Nam chính với vai diễn trong phim "King Richard", Rebel Wilson - MC của lễ trao giải đã nói: "Theo tôi, màn diễn xuất ấn tượng nhất trong năm qua của Will Smith chính là việc anh ấy tỏ ra bình thường với tất cả các bạn trai của vợ".

Khi ấy, Will Smith không có mặt tại lễ trao giải BAFTA. Câu đùa của Rebel Wilson nhắm vào việc Jada từng thừa nhận rằng cô có mối quan hệ "ngoài luồng" trong giai đoạn khủng hoảng hôn nhân.

Ngay sau khi Rebel Wilson đùa tếu tại lễ trao giải BAFTA, nam diễn viên Will Smith đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình và bày tỏ sự không hài lòng theo một cách khá mềm mỏng: "Tôi quyết định rằng kể từ nay, mình sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, rằng việc tán gẫu về cuộc sống riêng của tôi có thể đưa lại lợi ích nào đó cho mọi người.

Tôi tin rằng tán gẫu là bước đầu tiên dẫn tới những cuộc đối thoại chân thực, để bạn có thể thực sự tìm hiểu xem những điều nằm trong trái tim bạn là yêu thương hay là độc dược. Chưa từng có sự thiếu chung thủy hay những điều bất ngờ không mong đợi xảy ra trong cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi. Jada và tôi đối thoại rõ ràng mọi chuyện, và chúng tôi không bao giờ gây bàng hoàng, sửng sốt cho nhau".

Hồi tháng 2, khi xuất hiện trên thảm đỏ của lễ trao giải diễn xuất SAG Awards, vợ chồng nhà Smith cũng đã gặp phải tình huống khó xử gây ra bởi nữ diễn viên Laverne Cox (Ảnh: Page Six).

Trước đó, hồi tháng 2, khi xuất hiện trên thảm đỏ của lễ trao giải diễn xuất SAG Awards, vợ chồng nhà Smith cũng đã gặp phải tình huống khó xử, khi nữ diễn viên Laverne Cox phỏng vấn cặp đôi rồi kết lại bằng lời cảm ơn "gây chết đứng": "Cảm ơn Will, cảm ơn anh vì tất cả những niềm vui mà anh đã đưa lại. Cảm ơn Jada, chúng tôi chờ đợi thêm những câu chuyện "lằng nhằng" khác nữa".

Câu nói này mang nhiều hàm ý về việc Jada từng thừa nhận rằng cô có những mối quan hệ tình cảm "ngoài luồng" trong khoảng thời gian khủng hoảng hôn nhân.

Trước câu đùa của Cox, vợ chồng nhà Smith vẫn cười, Jada còn tỏ ra hài hước và bình thản tới mức đáp lại câu đùa: "Không còn những chuyện lằng nhằng như thế nữa đâu".

Khi thông tin bị lộ ra ngoài, vợ chồng nhà Smith đã từng lựa chọn cách chia sẻ thẳng thắn về cuộc hôn nhân của họ, khi hai người đứng bên bờ vực ly hôn.

Vậy nhưng, câu chuyện này lại đang không ngừng bị đưa ra làm trò đùa tếu tại các sự kiện, để nhằm mục đích "mua vui" cho mọi người. Có lẽ, việc liên tục bị đùa cợt như vậy đã gây ảnh hưởng nặng tới tâm lý của Will Smith, khiến anh không còn cảm thấy đủ bình tĩnh, kiên nhẫn để tỏ ra bình thản đón nhận những trò đùa như vậy thêm nữa.

Những trò đùa tếu "cứa" vào nỗi khổ sở, vật vã của vợ chồng anh hay của riêng Jada (như chứng rụng tóc mà cô đang phải chịu đựng) ở khía cạnh nào đó còn là sự độc ác, dù thực sự, người khơi ra những câu đùa ấy không hẳn có ác ý hòng gây tổn thương cho vợ chồng nhà Smith.

Liệu Will Smith có bị tước tượng vàng Oscar hay không?

Đã có một số ý kiến kêu gọi ban tổ chức lễ trao giải Oscar cần phải có hành động đối với phản ứng bạo lực của Will Smith (Ảnh: Page Six).

Hiện tại, có rất nhiều ý kiến trái chiều khen - chê, đồng tình - phản đối trước hành động gây sốc của Will Smith khi tát nam diễn viên hài Chris Rock.

Những người bị mắc chứng rụng tóc hiểu rõ nhất những khó khăn mà Jada đã và đang gặp phải trong tâm lý cũng như trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Những người này bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Will Smith thông qua các đăng tải trên mạng xã hội.

Họ khẳng định rằng việc lấy ngoại hình người khác ra để đùa tếu, đặc biệt khi chi tiết ngoại hình đó chứa đựng cả nỗi bất an của một con người, thì hành động trêu chọc ấy chính là sự độc ác.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Will Smith đã đi quá đà, đã hành động bạo lực, thiếu văn minh và khiến mọi việc trở nên căng thẳng một cách không cần thiết.

Hành động đùa cợt của Chris Rock là không đúng, thiếu tế nhị, nhưng sự phản ứng của Will Smith cũng không giúp mọi việc trở nên đúng đắn, tốt đẹp hơn. Cả hai người đàn ông được nhắc đến trong sự việc này đều đã khiến hình ảnh của chính họ trở nên xấu đi giữa những tranh cãi.

Thực tế, đã có một số ý kiến kêu gọi ban tổ chức lễ trao giải Oscar cần phải có hành động đối với phản ứng bạo lực của Will Smith, thậm chí có những người yêu cầu thu hồi giải Oscar đối với Will Smith.

Tại một sự kiện có tính chất trang trọng như lễ trao giải Oscar, việc một người tỏ ra mất bình tĩnh và có phản ứng bạo lực, bất kể đúng sai như thế nào, đều sẽ bị nhân viên an ninh đưa ra ngoài sự kiện.

Việc Will Smith không bị mời ra khỏi khán phòng, không bị cảnh sát điều tra (do Chris Rock từ chối trình báo dù đã được cảnh sát liên hệ) cho thấy rằng Will Smith đã và đang nhận được rất nhiều sự tôn trọng, nể vì từ các đồng nghiệp. Will Smith có lẽ cần phải học cách kiểm soát bản thân hơn nữa sao cho xứng đáng với sự tôn trọng, nể vì đó.

"Chính tình yêu thương khiến bạn có thể làm nên những chuyện điên rồ", Will Smith đã nói như vậy, nhưng trong trường hợp này, sự điên rồ lại gây nên tranh cãi quá lớn, làm lu mờ cả tình yêu thương và tài năng nghệ thuật của bản thân anh. Bởi hiện tại, người ta chỉ nói về cái tát của anh, không ai nói về vai diễn vừa giúp anh nhận về tượng vàng cao quý.

