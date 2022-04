Will Smith "ngồi trên đống lửa" khi nhận tin từ Viện Hàn lâm

Ban điều hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) đã đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ lùm xùm bạo lực của Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022. Cụ thể, buổi họp ban điều hành của Viện Hàn lâm được đẩy sớm lên đến 9 giờ sáng 8/4 (giờ Mỹ) tức 23 giờ tối 8/4 giờ Việt Nam thay vì 18/4 như dự kiến.

Chủ tịch Viện Hàn lâm - ông David Rubin cho hay: "Tôi đang đẩy sớm buổi họp ban điều hành vào sáng thứ sáu này thay vì ngày 18/4 như trước để bàn bạc và đi đến quyết định xử phạt Will Smith sau hành động bạo lực trong thời lượng lễ trao giải Oscar vừa qua".

Cái tát "ồn ào" của Will Smith dành cho Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: AP).

Tài tử Hollywood bị xử lý theo Luật pháp California và Quy tắc ứng xử theo quy định của Viện Hàn lâm, ban điều hành sẽ phải họp bàn để xem xét khả năng đình chỉ hoặc trục xuất Will Smith khỏi tư cách thành viên Viện Hàn lâm.

Theo thông báo trước đó, ngôi sao đình đám được thông báo 15 ngày trước cuộc họp về những phương án kỷ luật có thể được đưa ra và cho cơ hội giải trình về vụ việc dưới dạng tuyên bố bằng văn bản trước cuộc họp 5 ngày.

Tuy nhiên, Will Smith đã tự động nộp đơn xin rút khỏi Viện Hàn lâm vào tuần trước nên việc đình chỉ hoặc trục xuất anh khỏi Viện không còn hiệu lực. "Vì lợi ích của tất cả những người có liên quan, vụ việc này cần được xử lý kịp thời", Chủ tịch David Rubin nhấn mạnh.

Will Smith sẽ được giữ lại tượng vàng Oscar mới nhận (Ảnh: Getty Images).

Theo tin từ Hollywood Reporter, Viện Hàn lâm vẫn tiếp tục tham khảo ý kiến các thành viên hội đồng để đưa ra quyết định xử lý cuối cùng với Will Smith. Sau khi bị cách chức, nam diễn viên vừa giành tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp sẽ không có quyền bỏ phiếu cho giải Oscar nhưng vẫn có thể tham dự lễ trao giải, nhận được đề cử hay tới tham gia với tư cách người công bố giải thưởng. Đặc biệt, anh vẫn có thể giữ lại tượng vàng Oscar.

Ngày 28/3, Will Smith đã khiến công chúng toàn cầu dậy sóng khi tiến lên thẳng sân khấu trực tiếp của lễ trao giải Oscar 2022 để tát vào mặt diễn viên hài Chris Rock. Nguyên nhân bắt nguồn từ câu đùa kém duyên của Chris Rock dành cho vợ anh, nữ diễn viên Jada Pinkett-Smith.

Sáng 29/3 (theo giờ Việt Nam), Will Smith đã lên tiếng xin lỗi Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả theo dõi giải thưởng này. Anh thừa nhận hành động của bản thân là không thể chấp nhận, không thể biện minh. Tuy nhiên, hành động bạo lực trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 của Will Smith khiến anh nhận những lời chỉ trích, phê phán của đồng nghiệp tại Hollywood.

Will Smith bị chỉ trích bởi hành động bạo lực trên sân khấu (Ảnh: News).

Về phần Chris Rock, nam diễn viên hài vẫn chưa đâm đơn kiện Will Smith và từng ngăn cản cảnh sát bắt ngôi sao của King Richard tại lễ trao giải Oscar 2022 ngay sau sự cố. Tại Hollywood, phần lớn nghệ sĩ và dư luận cho rằng Will Smith nên bị kỷ luật nặng và răn đe để làm gương cho những nghệ sĩ khác.

Andrew Wallenstein - Chủ tịch kiêm giám đốc phân tích truyền thông của Variety nhận định ngoài dòng văn bản trên mạng xã hội, Will Smith nên đến gặp trực tiếp Chris Rock và nói lời xin lỗi. Ông cho rằng nếu nam diễn viên không mặt đối mặt với Chris Rock, uy tín và hình ảnh của anh chắc chắn tuột dốc khi vừa mới chạm tay vào tượng vàng Oscar.

"Will Smith đã đi qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp và nhiều lần vướng bê bối hành hung người khác. Đã đến lúc anh ấy nên cầu nguyện sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa", Wallenstein kết luận.

Will Smith và vợ tham dự lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty Images).

Trong thời gian chờ Viện Hàn lâm đưa ra tuyên bố cuối cùng, Will Smith rất căng thẳng và hồi hộp. Theo tờ Us Weekly, nam diễn viên đang cảm thấy khủng khiếp và bế tắc trước tình hình hiện tại. Tài tử cố gắng không hoảng sợ nhưng khi thấy các dự án phim lần lượt bị hủy bỏ, một số nhà sản xuất tuyên bố không cộng tác với anh, ngôi sao Hollywood như "ngồi trên đống lửa".

"Nỗi sợ hãi lớn nhất của Will là sự nghiệp bị hủy hoại hoàn toàn. Anh ấy không thể làm gì khác ngoài việc ngồi lại, chấp nhận hình phạt và cố gắng chuộc lỗi bằng mọi cách có thể", một nguồn tin nói với tờ Us Weekly.

Jada Pinkett (vợ của Will Smith) nói với bạn bè rằng, cô không giận Will Smith nhưng ước chồng đừng đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Nguồn tin thân cận của cặp sao nói với US Weekly: "Đó là một khoảnh khắc nóng nảy và Will Smith đã phản ứng thái quá. Vợ chồng họ hiểu điều đó. Jada Pinkett không phải mẫu phụ nữ cần người khác bảo vệ mình.

Will Smith không cần có hành động như vậy. Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, có chính kiến và có thể tự giải quyết các việc riêng. Tuy nhiên, Jada luôn đứng về phía chồng. Cô ấy không giận Will Smith nhưng ước anh ấy không hành động bạo lực như vậy".