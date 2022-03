Will Smith có bị phạt sau khi tát Chris Rock tại Oscar 2022?

Sáng 28/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar năm 2022 đã diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Một sự cố hy hữu đã diễn ra trên sân khấu Oscar 2022 khi tài tử Will Smith lao thẳng lên sân khấu, tát Chris Rock sau lời châm chọc liên quan đến vợ anh. Hành động của Will Smith đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng và trở thành khoảnh khắc đáng chú ý của lễ trao giải năm nay.

Trở về chỗ ngồi, Will Smith được nhiều đồng nghiệp quay sang an ủi. Tài tử Bradley Cooper đã tiến lại gần nói chuyện và vỗ vai nam diễn viên King Richard. Cả hai kết thúc buổi trò chuyện bằng cái ôm chặt. Sau đó, Tyler Perry và Denzel Washington cũng tiến tới trò chuyện và bày tỏ sự đồng cảm với Will Smith. Người đẹp Lupita Nyong'o ngồi cạnh vợ chồng Will Smith tại lễ trao giải đã quay sang gật đầu thể hiện sự đồng tình với hành động bảo vệ vợ của tài tử da màu.

Will Smith lên sân khấu Oscar 2022 và tát nam diễn viên Chris Rock (Ảnh: News).

Sự cố xảy đến khi Chris Rock xuất hiện trên sân khấu và công bố giải phim tài liệu. Anh nói đùa về hình ảnh trọc đầu của Jada Pinkett Smith - vợ của Will Smith. Được biết, đây không phải là lần đầu Chris khiêu khích Jada. Năm 2016, khi đảm nhiệm vai trò MC của lễ trao giải Oscar 2016, Chris Rock từng châm chọc Jada.

Will Smith và Chris Rock từng là bạn bè thân thiết khi nam diễn viên King Richard gia nhập làng giải trí. Will Smith ít tuổi hơn Chris và khi bước lên sân khấu, ngôi sao da màu chỉ mặt đồng nghiệp và nói: "Đừng nhắc tới tên vợ tôi bằng cái miệng xấu xa của anh nữa". Đài ABC đã phải tắt tiếng để ngăn chặn những từ ngữ thô tục xuất hiện trên sóng truyền hình.

Chris Rock choáng váng và sốc trước hành động của Will Smith (Ảnh: Getty).

Sau cú tát đồng nghiệp, Will Smith đã nhận giải Nam chính xuất sắc cho bộ phim King Richard. Nam diễn viên khóc khi phát biểu nhận giải và gửi lời xin lỗi ban tổ chức lễ trao giải Oscar 2022 vì hành động mạnh mẽ trước đó. Anh giải thích, bản thân vốn là người nóng nảy và sẵn sàng làm những việc điên rồ để bảo vệ những người thân yêu.

Trong bài phát biểu nhận giải, tài tử 54 tuổi nói: "Tôi xin lỗi vì đã hành xử như một ông bố điên rồ Richard Williams trong phim. Vào thời điểm nóng giận nhất, ma quỷ đã tìm đến tôi. Các bạn hãy cẩn thận điều đó. Tình yêu khiến tôi làm những điều điên rồ. Hy vọng Viện Hàn lâm tiếp tục mời tôi trở lại".

Về phần Chris Rock, sau phản ứng mạnh mẽ và giận dữ của Will Smith, tài tử 57 tuổi chỉ đứng im và gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Điều tra viên Sở cảnh sát Los Angeles, Mỹ, cho biết Chris Rock từ chối truy cứu trách nhiệm của Will Smith tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Will Smith lên sân khấu nói lời xin lỗi và giải thích cho hành động của mình khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc (Ảnh: Getty).

"Các điều tra viên của Sở cảnh sát Los Angeles biết về sự cố giữa hai cá nhân trong lễ trao giải của Viện Hàn lâm. Vụ việc liên quan đến chuyện một người tát người khác. Hiện tại, cá nhân liên quan từ chối khai báo với cảnh sát", đại diện Sở cảnh sát Los Angeles nói.

Song, điều tra viên của Sở cảnh sát Los Angeles khẳng định, họ sẵn sàng có mặt để hoàn thành báo cáo điều tra nếu đương sự muốn báo cáo sự cố.

Sau cú tát của Will Smith, trên sân khấu, nam diễn viên hài Chris Rock chỉ biết nói: "Will Smith mới tát văng luôn cái hồn tôi ra ngoài" làm khán giả bật cười, rồi lại tiếp tục nói với Will Smith rằng "đùa thôi mà". Khi bị Will Smith dằn mặt "đừng nhắc tới tên vợ tôi nữa", Chris Rock nói: "Được rồi, tôi không nói nữa, được chưa?" rồi tiếp tục bình luận: "Đây quả là đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử ngành truyền hình".

Will Smith trở về chỗ ngồi bên cạnh vợ sau sự cố tát Chris Rock (Ảnh: ABC).

Sự cố hy hữu này thậm chí còn làm lu mờ hoàn toàn những giải thưởng được công bố sau đó. Ngay sau vụ việc có một không hai, đại diện ban tổ chức lễ trao giải Oscar cũng lên tiếng: "Viện hàn lâm không chấp nhận bạo lực dưới mọi hình thức. Tối nay, chúng ta hân hoan tôn vinh những gương mặt, tác phẩm chiến thắng ở Oscar lần thứ 94, những người xứng đáng có được sự ghi nhận từ đồng nghiệp và những yêu điện ảnh trên toàn thế giới".

Trên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận ủng hộ hành động bảo vệ vợ của Will Smith, cũng có nhiều người thắc mắc liệu hành động bạo lực của tài tử King Richard có vi phạm pháp luật hay không.

Will Smith đã nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp sau gần bốn mươi năm chờ đợi. Vai diễn của Will Smith trong King Richard trước đó đã giành chiến thắng tại nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín khác. Sau lễ trao giải Oscar 2022, chiến thắng của Will Smith nhận được sự chúc mừng của các đồng nghiệp.

Bradley Cooper an ủi Will Smith sau sự cố (Ảnh: AP).

Diễn viên Denzel Washington và nhà sản xuất Tyler Perry trò chuyện với Will Smith sau sự cố (Ảnh: Getty).

Trong đó, gia đình Williams, nguyên gốc của bộ phim King Richard đã chúc mừng và khen ngợi thành công của Will Smith. King Richard là bộ phim tiểu sử về cha ruột của hai tay vợt huyền thoại Venus và Serena Williams. Đây cũng là dự án điện ảnh hiếm hoi mà hai chị em Venus và Serena Williams đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất.

Trong bài phát biểu của mình, Will Smith cũng nhắc đến cha của Serena và Venus Williams để giải thích cho hành động của bản thân: "Nhân vật Richards William là người luôn bảo vệ gia đình của ông ấy. Trong khoảnh khắc này, tôi vui mừng vì Chúa đã dẫn đường cho mình".

Tay vợt Serena Williams cũng có mặt tại lễ trao giải Oscar 2022 và sốc trước hành động Will Smith đối với Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải. Cô thừa nhận với fan trên Instagram rằng, cô không biết phải nói gì về khoảnh khắc đó tại lễ trao giải. Sau đó, cô nói tiếp: "Tôi thực sự chỉ biết ngồi yên tại chỗ vì tôi chắc phải đặt ly rượu này xuống" trước khi tiếp tục nâng ly chúc mừng một người giành chiến thắng khác tại lễ trao giải.

Hai chị em Venus và Serena Williams cũng tham dự lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Jada Pinkett Smith, Queen Latifa và Will Smith ôm nhau sau lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Will Smith đã có một đêm trao giải đáng nhớ và lần đầu chạm tay vào tượng vàng Oscar sau gần bốn mươi năm hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Getty).

Will Smith sau lễ trao giải Oscar 2022 tại Los Angeles, California, Mỹ (Ảnh: Getty).