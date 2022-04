Will Smith vào trại cai nghiện khi chờ đợi phán quyết của Viện Hàn lâm

Hành động bạo lực tại lễ trao giải Oscar 2022, ngày 28/3 vừa rồi đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp và hình ảnh của tài tử King Richard. Dù nam diễn viên đã liên tiếp lên tiếng xin lỗi về vụ việc, bày tỏ sự hối hận về hành động bạo lực của bản thân nhưng anh vẫn phải nhận những lời chỉ trích từ dư luận, đồng nghiệp tại Hollywood.

Sau khi Will Smith chủ động nộp đơn rút khỏi Viện Hàn lâm vào ngày 1/4, nam diễn viên vẫn bị đồng nghiệp, các nhà sản xuất quay lưng. Mới đây, ngôi sao vừa giành giải Oscar quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia, giúp anh giải tỏa căng thẳng. Will Smith đã xin vào một trại cai nghiện hạng sang dành cho người nổi tiếng để điều trị tâm lý.

Will Smith đi điều trị tâm lý tại một trung tâm cai nghiện sang trọng và nổi tiếng (Ảnh: Getty Images).

"Không thể nghi ngờ nữa, đây là trận chiến trong sự nghiệp của anh ấy. Đó sẽ là nơi ẩn náu cao cấp dành cho những người giàu có và nổi tiếng. Will Smith sẽ thực hiện điều trị, hàn gắn tinh thần để tìm kiếm giải pháp giúp anh ấy tiếp tục tiến lên phía trước", tờ The Sun chia sẻ.

Theo nguồn tin của tờ The Sun, nam diễn viên da màu hy vọng có thể trở lại, cứu vãn sự nghiệp và danh tiếng của mình. Về phần Viện Hàn lâm, họ sẽ tổ chức một buổi họp bàn để quyết định hình thức kỷ luật dành cho Will Smith vào ngày 8/4 (giờ Mỹ).

Cả hãng Netflix và Sony đều quyết định hủy việc sản xuất hai bộ phim có sự góp mặt của Will Smith là Fast and Loose và Bad Boys 4 ngay sau bê bối bạo lực của nam diễn viên.

Will Smith và Chris Rock từng thân thiết trong quá khứ (Ảnh: News).

Chuyên gia quan hệ công chúng Mike Paul nói với The New York Times khi được hỏi về trường hợp của Will Smith: "Thương hiệu của anh ấy đang bị hủy hoại trên toàn thế giới".

Gần đây, Kenny Rock - em trai của danh hài Chris Rock đã yêu cầu Viện Hàn lâm tước giải thưởng Oscar mà Will Smith vừa nhận được sau khi tát anh trai của mình.

Chia sẻ với tờ LA Times, Kenny có những chia sẻ về vụ việc: "Nó ăn mòn tâm trí của tôi sau mỗi lần thấy hình ảnh đó, bạn thử tưởng tượng một người mà mình cực kỳ yêu thương bị tấn công mà bản thân lại bất lực vì không thể làm gì. Anh tôi chẳng có mối đe dọa gì với Will nhưng anh ta lại thiếu tôn trọng Chris khi có hành động coi thường anh trai tôi trước mặt cả triệu khán giả".

Theo Kenny, Will Smith đáng ra phải bị đuổi khỏi lễ trao giải hôm đó. "Trách nhiệm trong việc này hoàn toàn thuộc về ban tổ chức lễ trao giải Oscar bởi Will Smith có thể lên sân khấu và ai biết được anh ta có thể làm những điều tồi tệ hơn nữa với anh trai tôi", em trai Chris Rock bức xúc nói.

Will Smith ăn mừng giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp bên người thân sau lễ trao giải, ngày 28/3 (Ảnh: Getty Images).

Sau cú tát tại Oscar dành cho Chris Rock, Will Smith đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Chris Rock. Nam danh hài cũng không có động thái khởi kiện Will Smith hay chưa lên tiếng chính thức về vụ việc.

Trong khi đó, nhiều thành viên của Viện Hàn lâm đang lao vào cuộc tranh cãi nảy lửa về vụ việc của Will Smith. Gần hai tuần từ ngày xảy ra vụ việc gây xôn xao truyền thông, nội bộ hội đồng quản trị Viện Hàn lâm đang chia rẽ.

"Có ít nhất hai cuộc họp online và hàng loạt cuộc gọi trong các nhóm nhỏ khác nhau suốt 10 ngày qua. Họ chưa thống nhất về quyết định", một người trong cuộc nói với tờ The Sun.

Bên cạnh các ý kiến muốn thu hồi tượng vàng Oscar của Will Smith, một số khác lại cho rằng việc thu hồi giải thưởng là cách trừng phạt quá nặng với nam diễn viên da màu. Theo họ, lỗi của Will Smith là quá nhỏ so với các trường hợp vướng cáo buộc tình dục như Harvey Weinstein hay Roman Polanski. Cả hai trường hợp này đều không bị thu hồi giải thưởng dù họ bị kết tội xâm hại tình dục.

Theo thông báo của người đứng đầu David Rubin, Viện Hàn lâm dự định ra quyết định kỷ luật Will Smith vào ngày 8/4 (giờ Mỹ) nhưng hiện, hơn 9.000 thành viên của Viện đang bị chia ra vì vụ việc của Will Smith.

Nguồn tin của Hollywood Reporter cho biết thêm, việc rút khỏi Viện Hàn lâm sẽ khiến Will Smith không có quyền bỏ phiếu cho giải Oscar, nhưng anh vẫn còn cơ hội tham dự lễ trao giải hoặc được đề cử nếu có vai diễn ấn tượng.