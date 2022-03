Ấn tượng Oscar 2022: Nước mắt Will Smith và phát biểu của sao khiếm thính

Nước mắt cùng lời xin lỗi của Will Smith khi nhận giải

Tại lễ trao giải Oscar 2022, sáng 28/3, Will Smith giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho vai diễn trong King Richard, bộ phim tiểu sử về cha ruột của hai tay vợt huyền thoại Venus và Serena Williams. Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc được trao ngay sau hành động đánh người của anh với người đồng nghiệp Chris Rock tại lễ trao giải.

Will Smith đã có khoảnh khắc gây tranh cãi khi lên sân khấu, tát thẳng mặt Chris Rock khi nam diễn viên mang Jada Pinkett Smith, vợ của Will Smith ra làm trò cười. Dưới sân khấu, tài tử Bradley Cooper ôm, chia sẻ với Will Smith sau vụ ẩu đả. Trên Twitter, khán giả bàn luận sôi nổi về sự việc và cũng có nhiều ý kiến ủng hộ hành động của Will Smith.

Will Smith tát đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Đây không phải là lần đầu Chris Rock lôi Jada lên sân khấu làm trò cười. Trong lần dẫn lễ trao giải Oscar 2016, Chris Rock từng nói: "Jada Pinkett Smith tẩy chay giải Oscar giống như tôi tẩy chay quần lót của Rihanna. Tôi đã không được mời!".

Trước đó, Jada Pinkett Smith từng cho biết cô đang gặp khó khăn khi đối phó với chứng rụng tóc. Vợ của Will Smith cũng nhận được lời mời tham gia bộ phim G.I. Jane 2 - tác phẩm liên quan đến bản phim năm 1997 có Demi Moore thủ vai một nhân vật tham gia khóa huấn luyện quân sự đặc biệt và phải cạo trọc đầu.

Will Smith giành chiến thắng sau khi vượt qua nhiều đồng nghiệp danh tiếng như Javier Bardem trong Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch trong The Power of the Dog, Andrew Garfield trong Tick, Tick... Boom! và Denzel Washington trong The Tragedy of Macbeth. Khi bước lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, Will Smith đã bật khóc nghẹn ngào.

Will Smith dự Oscar 2022 với vợ, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith (Ảnh: Getty).

Trong King Richard, Will Smith thủ vai Richard Williams, bố của hai tay vợt Venus và Serena Williams. Với hai bàn tay trắng, bản kế hoạch tự soạn và rất nhiều sự kiên trì, ông Williams đã đưa hai cô con gái Venus và Serena Williams từ khu phố nghèo ở California, Mỹ trở thành huyền thoại quần vợt thế giới.

"Khi làm bộ phim này, tôi muốn bảo vệ những đồng nghiệp của mình. Tôi từng bị chế nhạo suốt cuộc đời của mình và giờ tôi muốn bảo vệ họ. Cảm ơn Venus - Serena và gia đình Williams khi đã để tôi kể câu chuyện về gia đình họ", Will Smith khóc chia sẻ trên sân khấu trao giải.

Will Smith trong bộ phim "King Richard" (Ảnh: News).

Nam diễn viên xúc động nói thêm: "Nhân vật Richards William là người luôn bảo vệ gia đình của ông ấy. Trong khoảnh khắc này, tôi vui mừng vì Chúa đã dẫn đường cho mình. Làm phim này, tôi phải bảo vệ những bạn diễn của mình. Tôi bị bêu riếu suốt cuộc đời mình chỉ vì yêu và muốn bảo vệ những người xung quanh.

Trong ngành công nghiệp điện ảnh, bạn cần phải chịu được sự dè bỉu, thiếu tôn trọng và phải giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Denzel Washington nói với tôi hãy cẩn trọng trong những giây phút vinh quang nhất, vì quỷ dữ sẽ tìm đến cậu".

Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi tới Viện hàn lâm Hoa Kỳ vì có hành xử quá khích trước đó: "Tôi không khóc vì chiến thắng... Nghệ thuật ảnh hưởng đến đời thật. Tôi hành xử như một ông bố điên rồ giống Richard Williams trong phim. Tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều điên rồ".

Will Smith giành tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Will Smith nghẹn ngào và nói lời xin lỗi vì đánh đồng nghiệp khi nhận giải (Ảnh: Getty).

Tên tuổi Will Smith gắn liền với các vai nam chính anh hùng trong nhiều dự án hành động kinh phí lớn. Bên cạnh đó, anh cũng chứng minh được khả năng diễn xuất đa dạng khi đảm nhận các vai diễn có số phận trong Ali (2001), The Pursuit of Happyness (2006), Collateral Beauty (2016) và mới đây nhất là King Richard.

Khi hóa thân thành nhân vật Richard Williams, Will Smith có sự thay đổi toàn diện. Anh biến thành một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài xuề xòa, quanh năm chỉ mặc quần áo thể thao, tóc điểm bạc, tính cách khó gần thay vì hình tượng bảnh bao thường thấy.

Những cuộc trò chuyện giữa ông với người xung quanh thường kết thúc bằng việc Richard nổi nóng hoặc khiến người đối diện mất kiên nhẫn. Nhưng khi ở bên các con, ông là một người cha dịu dàng, kiên trì, luôn khích lệ, sẵn sàng bảo vệ các con. Sự thành công của hai cô con gái nổi tiếng làng thể thao có bóng dáng của người cha tận tâm, không ngừng giúp các con nuôi dưỡng ước mơ dù đối mặt với nhiều thử thách.

Vai diễn Richard Williams không chỉ giúp Will Smith giành chiến thắng tại Oscar 2022 mà còn giúp anh chạm tay vào một loạt giải thưởng uy tín trước đó như BAFTA 2022, Critics Choice 2022, Quả cầu Vàng 2022, tất cả đều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Will Smith xúc động khi nhận giải Oscar 2022 (Video: Sky News Australia).

Nam diễn viên khiếm thính phát biểu xúc động khi nhận giải Oscar

Nam diễn viên Troy Kotsur đã trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên nhận giải Oscar nhờ vai diễn thuyết phục trong CODA. Troy Kotsur nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2022 từ tay nữ diễn viên Hàn Quốc - Yeo Jung Yoon.

Troy Kotsur vượt qua bốn tên tuổi cùng đề cử - J.K. Simmons trong Being The Ricardos, Jesse Plemons trong The Power of The Dog, Ciarán Hinds trong Belfast để nhận tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2022 (Ảnh: JustJared).

Troy Michael Kotsur, sinh năm 1968, là một diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ. Anh bị khiếm thính khi mới chín tháng tuổi. Anh tham gia đóng kịch từ năm 1989 và từng trải qua thời gian dài chật vật tìm cơ hội bước lên màn ảnh rộng.

Anh có vai diễn truyền hình đầu tiên năm 2001 trong Big River và lần đầu tham gia một bộ phim điện ảnh vào năm 2007. Anh từng là đạo diễn cho bộ phim No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie (năm 2013).

Trước khi giành giải Oscar 2022, anh từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng điện ảnh khác như Giải thưởng điện ảnh Anh, giải SAGs, giải Critics' Choice cho vai diễn trong bộ phim CODA.

Đứng trên sân khấu, bằng ngôn ngữ ký hiệu, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi thực sự muốn cảm ơn tất cả những sân khấu dành cho người khiếm thính tuyệt vời trên thế giới này. Đó chính là nơi tôi được phép và trao cơ hội thể hiện tài năng của mình trong tư cách một diễn viên".

Bài phát biểu với ký hiệu tay của Troy Michael Kotsur khiến đồng nghiệp và khán giả xúc động (Ảnh: Getty).

Anh cũng cảm ơn đạo diễn bộ phim - Sian Heder, vì đã mang "thế giới khiếm thính và thế giới của thính giác đến với nhau". Anh cũng dành tặng giải thưởng cho "những người khiếm thính, ê-kíp thực hiện bộ phim CODA và cộng đồng người khuyết tật". Troy nhấn mạnh: "Đây là khoảnh khắc của chúng tôi".

Cuối bài phát biểu nhận giải, Troy tiết lộ, bố anh là người ra ký hiệu giỏi nhất trong gia đình. Không may ông bị tai nạn xe hơi và bị liệt từ cổ trở xuống. Từ đó, ông không còn khả năng ra ký hiệu.

Trên sân khấu, Troy bày tỏ tình cảm với người cha kính yêu: "Bố, con đã học được rất nhiều điều từ bố. Con sẽ luôn yêu bố. Bố là người hùng của con". Phiên dịch viên của lễ trao giải khóc khi dịch lại ngôn ngữ hình thể của Troy Kotsur.

Trước và sau bài phát biểu nhận giải của Troy Kotsur, các ngôi sao của Hollywood như Will Smith, Nicole Kidman... đã sử dụng động tác lắc tay trong ngôn ngữ ký hiệu để thể hiện sự ủng hộ dành cho nam diễn viên. Khách mời có mặt tại nhà hát Dolby đều đứng lên vỗ tay chúc mừng chiến thắng của Troy và cảm động trước bài phát biểu nhận giải của anh.

"CODA" giành giải Oscar 2022 cho Phim hay nhất (Video: Trailer).

Trong CODA, Troy Kotsur vào vai Frank Rossi, một ngư dân khiếm thính sống bằng nghề đánh bắt hải sản tại thành phố Gloucester, tiểu bang Massachusetts. Bộ phim CODA là từ viết tắt của "child of deaf adults", chỉ đứa trẻ bình thường được nuôi dạy bởi ít nhất một người khiếm thính.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của cô bé Ruby (Emilia Jones đóng), thành viên duy nhất trong gia đình không bị khiếm thính. Cô bé giúp bố mẹ giao tiếp và kinh doanh với mọi người xung quanh. Ruby đứng trước quyết định quan trọng của cuộc đời khi phải lựa chọn giữa việc theo đuổi đam mê ca hát hay ở lại quê nhà giúp đỡ gia đình.

Câu chuyện cảm động trong CODA cũng giúp đoàn phim giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2022 và giành chiến thắng tuyệt đối trong cả ba hạng mục đề cử tại lễ trao giải năm nay.

Trước đó, bạn diễn của Troy trong CODA - Marlee Matlin là diễn viên khiếm thính đầu tiên nhận giải Oscar trong hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc vào năm 1987. Thành công của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều diễn viên khiếm thính tiếp tục theo đuổi đam mê, trong đó có Troy Kotsur.