Sự nghiệp của Will Smith vẫn chưa hoàn toàn lụi tàn tại Hollywood

Cái tát gây chấn động truyền thông thế giới của Will Smith dành cho người đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 đã trở thành tâm điểm truyền thông suốt thời gian qua, làm lu mờ những giải thưởng, cá nhân nhận giải của hệ thống giải thưởng điện ảnh uy tín nhất hành tinh. Trong đó, những chỉ trích hướng vào hành vi bạo lực của Will Smith liên tục được truyền thông đăng tải.

Kết quả, Will Smith đã tự đệ đơn xin rút khỏi Viện Hàn lâm và chính thức nhận án kỷ luật cấm xuất hiện tại lễ trao giải Oscar cùng nhiều sự kiện khác của Viện Hàn lâm trong vòng 10 năm. Có ý kiến cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp diễn xuất của Will Smith sẽ chấm dứt tại đây, sau gần 30 năm vất vả gây dựng. Trước khi nhận án phạt, Will Smith đã bị các nhà sản xuất tẩy chay và một số dự án có sự góp mặt của anh buộc phải hủy bỏ hoặc tạm hoãn.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: News).

Trước khi bị kỷ luật vì bê bối bạo lực, Will Smith đang tận hưởng hạnh phúc khi giành được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn trong King Richard. Giải thưởng này đã đưa vị thế của Will Smith tại kinh đô điện ảnh thế giới lên một tầm mới nhưng ngay sau đó nó cũng bị lu mờ bởi bê bối bạo lực. Nhiều nhà sản xuất và đạo diễn không dám cộng tác với Will Smith lúc này vì anh đang là nghệ sĩ bị cả Hollywood quay lưng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia truyền thông ở Mỹ, sự nghiệp của Will Smith vẫn chưa thực sự hoàn toàn sụp đổ. Theo Daily Star, rất khó để Hollywood hoàn toàn quay lưng với Will Smith dù nam diễn viên bị cấm đến mọi sự kiện của Viện Hàn lâm, bao gồm lễ trao giải Oscar trong 10 năm.

Chuyên gia của tờ Daily Star nhận định, Will Smith sẽ mất một thời gian sửa sai, sau đó có thể nhận lời tham gia các dự án nhỏ, kinh phí thấp rồi dần quay lại làng giải trí. Chuyên gia Jeff Kelly chia sẻ: "Không thể phủ nhận rằng lệnh cấm khá khắc nghiệt nhưng là bài học đắt giá cho Will Smith. Nam diễn viên đã xin lỗi nhưng có lẽ phải nghỉ ngơi một thời gian trước khi có nhà sản xuất mời anh làm việc trở lại".

Will Smith ăn mừng tượng vàng đầu tiên dành cho Nam diễn viên xuất sắc tại Oscar 2022 bên vợ con (Ảnh: Getty Images).

Chuyên gia Jeff Kelly cũng tin rằng việc bị cấm dự Oscar không phải là dấu chấm hết của Will Smith. "Nếu có chiến lược đúng, Will Smith có thể được chào đón trở lại. Nam diễn viên hoạt động lâu năm trong giới giải trí và có nhiều đối tác đáng tin cậy. Anh ấy cũng là diễn viên có tài. Họ sẽ không vì một sai lầm của Smith mà quay lưng với ngôi sao đầy tiềm năng".

Các chuyên gia nhận định, có thể cát-sê của Will Smith thời gian tới sẽ không còn đạt con số 20 triệu USD cho một bộ phim nhưng điều này không còn quá quan trọng với tài tử King Richard. Nếu thực sự muốn cứu vớt sự nghiệp, ngôi sao da màu nên hi sinh tài chính và đồng ý tham dự các dự án kinh phí thấp.

Trong khi phần lớn nghệ sĩ tại Hollywood lên tiếng chỉ trích Will Smith, coi hành động đánh người trên sân khấu của anh là đáng lên án, thì vẫn có những nghệ sĩ hiếm hoi tại kinh đô điện ảnh thế giới cảm thông cho tài tử Men in Black.

Đạo diễn Michael Bay tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Will Smith (Ảnh: News).

Trong cuộc phỏng vấn của Entertainment, đạo diễn Michael Bay của loạt phim ăn khách Rô bốt đại chiến chia sẻ, ông sẵn sàng hợp tác cùng Will Smith. Đạo diễn nói ông không xem vụ việc bạo lực ở Oscar là vấn đề quá lớn: "Will Smith là người đàn ông nhạy bén, rất phù hợp để làm việc cùng".

Michael Bay cho biết ông có theo dõi chương trình lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Khi Will Smith tát Chris Rock, đạo diễn 57 tuổi không biết đó có phải sự thật không hay chỉ là màn đùa giỡn.

"Ngay sau đó tôi nghe Will hét lên, cậu ấy thực sự mất bình tĩnh. Với tôi, điều đó là sai, nhưng tôi cũng biết Will đã tự làm hại mình khi thực hiện cái tát đó", đạo diễn Rô bốt đại chiến nói.

Các chuyên gia truyền thông cho rằng, Will Smith vẫn còn cơ hội làm việc tại Hollywood sau lệnh trừng phạt của Viện Hàn lâm (Ảnh: News).

Michael Bay là đồng nghiệp thân thiết của Will Smith. Trước đây, ông chỉ đạo nam diễn viên trong hai phần phim của Bad Boys. Tác phẩm thu về hơn 400 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Năm 2020, Will Smith trở lại trong dự án Bad Boys for Life và thu về 426 triệu USD doanh thu phòng vé toàn thế giới.

Sau khi tát Chris Rock ở Oscar 2022, Will Smith nhiều lần lên tiếng xin lỗi và chủ động rút khỏi Viện Hàn lâm. Anh không ít lần công khai gửi lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock và chấp nhận mọi hình phạt của Viện Hàn lâm. Thái độ thành khẩn của nam diễn viên cũng khiến nhiều người nguôi giận. Có thông tin cho rằng, Will Smith còn đi điều trị tâm lý để kiểm soát cơn giận dữ và hành động hợp lý hơn.

Sự nghiệp của Chris Rock khởi sắc sau khi bị ăn tát tại Oscar 2022 (Ảnh: AP).

Đặc biệt, Chris Rock - người nhận cái tát ồn ào của Will Smith trên sân khấu Oscar 2022 chưa đâm đơn kiện anh. Chris Rock cũng chủ động ngăn chặn cảnh sát bắt tài tử King Richard tại lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào tháng 3 vừa rồi. Nam danh hài cũng không công khai chỉ trích hay bình luận chi tiết về vụ việc.

Thời gian này, cái tát "từ trên trời rơi xuống" còn khiến sự nghiệp của Chris Rock thăng hoa. Anh bận rộn và đắt sô hơn. Tháng 4/2022, khi tham gia một sự kiện, Chris Rock hài hước chia sẻ: "Tôi ổn và tôi có một show của riêng mình. Tôi sẽ không nói về việc này (cái tát trên sân khấu Oscar) tới khi được trả tiền về việc đó. Cuộc sống rất tốt đẹp và tôi đã lấy lại được thính lực".