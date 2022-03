Nụ hôn gây tranh cãi của Angelina Jolie và anh trai gặp phải... "đối thủ"

Nụ hôn gây tranh cãi của Angelina Jolie và anh trai đã gặp phải... "đối thủ"

Suốt bao năm qua, nụ hôn của Angelina Jolie và anh trai đã là một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất tại lễ trao giải Oscar, nhưng giờ đây, khoảnh khắc ấy đã có thêm "đối thủ".

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất trong lịch sử 93 năm tồn tại của giải thưởng điện ảnh Oscar:

Oscar 2022: Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải

Tại lễ trao giải Oscar, nam diễn viên hài Chris Rock trong vai trò người trao giải ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất đã có chút đùa tếu đối với nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, vợ của tài tử Will Smith, khi Chris Rock nhìn thấy Jada ngồi ở hàng ghế khán giả.

Chris Rock nói rằng anh đang rất chờ đợi được xem phần phim tiếp theo của "G.I. Jane": "Jada, tôi yêu mến cô, "G.I. Jane" phần 2, tôi rất háo hức được xem tập phim này đấy nhé".

Oscar 2022: Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải (Ảnh: New York Post).

Trong bộ phim mà Chris Rock đề cập đến, nhân vật nữ chính cũng để kiểu đầu đinh, đây cũng là kiểu đầu mà Jada đang để. Thực tế, Jada đã bị rụng tóc khá nặng trong những năm trở lại đây, điều này khiến cô phải học cách sống chung với kiểu đầu đinh. Ngay sau đó, chồng cô - Will Smith đã bước lên từ chỗ ngồi của mình, lại gần Chris Rock và... tát thẳng vào mặt nam diễn viên hài.

Sau khi trở về chỗ ngồi, Will Smith đã gào to hai lần câu nói có sử dụng từ tục, để thể hiện sự khó chịu đối với Chris Rock. Tại Mỹ, đài ABC đã ngắt âm thanh trong tình huống này, nhưng một số đài nước ngoài đã phát nguyên tình huống này, bao gồm cả câu nói có từ tục của Will Smith.

Dù rất bàng hoàng trước hành động gây tranh cãi của Will Smith, nhưng khi cảnh sát địa phương liên hệ với Chris Rock, anh đã từ chối thực hiện việc trình báo rằng mình đã bị tấn công bạo lực. Điều này đồng nghĩa với việc cảnh sát sẽ không điều tra sâu thêm về sự việc lùm xùm và Will Smith sẽ không gặp rắc rối.

Trên sân khấu, sau khi lĩnh trọn cú tát của Will Smith, Chris Rock vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra hài hước bằng một câu đùa tếu cũng sử dụng từ tục. Anh muốn giảm nhẹ mức độ căng thẳng của tình huống, rồi cố gắng thực hiện xong phần nhiệm vụ của mình tại lễ trao giải.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar (Video: ABC/YouTube).

Ngay sau tình huống này, Will Smith liền thắng giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc, anh bước lên sân khấu và dành bài phát biểu nhận giải của mình để phần nào lý giải cho hành động của bản thân, rằng anh thấy cần phải bảo vệ những người thân của mình: "Tôi muốn xin lỗi tất cả những bạn đồng nghiệp nhận được đề cử ở cùng hạng mục với tôi.

Đây là một khoảnh khắc đẹp đẽ, và tôi không khóc vì mình đã giành được giải thưởng này, mà bởi tôi có thể tận dụng giây phút này để hướng sự quan tâm của mọi người tới câu chuyện thân thuộc với tất cả chúng ta.

Nghệ thuật phản ánh cuộc sống, tôi cũng có vẻ giống như người cha điên rồ Richard Williams mà tôi đã hóa thân. Chính tình yêu thương khiến bạn có thể làm nên những chuyện điên rồ. Cảm ơn vì niềm vinh dự này. Cảm ơn vì khoảnh khắc này. Hy vọng rằng ban tổ chức sẽ còn mời tôi tới dự những mùa trao giải sau này".

Cú tát của Will Smith hiện là một câu chuyện gây xôn xao tranh cãi trên các tờ tin tức quốc tế và trên mạng xã hội, trở thành câu chuyện được quan tâm nhất tại sự kiện lễ trao giải năm nay.

Oscar 2019: Màn song ca quá tình tứ của Lady Gaga và Bradley Cooper

Ngay từ khi hai người cùng tham gia diễn xuất trong phim "A Star Is Born", nhiều lời đồn về chuyện "phim giả tình thật" đã xuất hiện (Ảnh: New York Post).

Xúc cảm thăng hoa của hai người bạn diễn - Lady Gaga và Bradley Cooper khi họ cùng thể hiện ca khúc "Shallow" tại lễ trao giải Oscar 2019 đã từng làm dấy lên bao đồn thổi.

Ngay từ khi hai người cùng tham gia diễn xuất trong phim "A Star Is Born", nhiều lời đồn về chuyện "phim giả tình thật" đã xuất hiện, nhưng khi hai người cùng song ca trên sân khấu lễ trao giải một cách nồng nàn, thì những lời đồn đoán càng trở nên... có cơ sở.

Khi ấy, Lady Gaga vừa bước ra khỏi một mối quan hệ tình cảm, còn mối quan hệ giữa Bradley Cooper và bạn gái Irina Shayk thực tế đang ở vào giai đoạn cuối, bởi chỉ một thời gian ngắn sau, hai người sẽ chính thức tuyên bố chia tay.

Tại lễ trao giải khi ấy, Irina Shayk cũng có mặt và ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi phần trình diễn ngập tràn cảm xúc của bạn trai bên Lady Gaga.

Trước những lời đồn thổi, Lady Gaga và Bradley Cooper không lên tiếng bình luận hay giải thích, bởi sự im lặng của họ rồi sẽ khiến tất cả tin đồn phải ngưng lại. Đơn giản bởi qua thời gian, đôi bên đều không có động thái nào mới. Điều này đủ để mọi người hiểu rằng những xúc cảm nếu có giữa Lady Gaga và Bradley Cooper cũng chỉ là sự chếnh choáng nhất thời khi đóng cặp với nhau.

Lady Gaga và Bradley Cooper cùng thể hiện ca khúc "Shallow" tại Oscar (Video: Lady Gaga/YouTube).

Oscar 2017: Xướng tên nhầm ở hạng mục Phim xuất sắc nhất

Xướng tên nhầm ở hạng mục Phim xuất sắc nhất tại Oscar 2017 (Video: Oscar/YouTube).

Hạng mục Phim xuất sắc nhất là hạng mục quan trọng nhất tại lễ trao giải Oscar, sự việc trao nhầm giải hồi năm 2017 đã từng gây chấn động truyền thông - công chúng khi ấy.

Ban đầu, giải thưởng được trao cho bộ phim "La La Land", trước khi người của ban tổ chức bước ra sân khấu để thông báo rằng bộ phim giành chiến thắng thực ra là... "Moonlight". Sự cố trao nhầm giải xảy ra là bởi hai diễn viên xướng tên phim thắng giải đã bị trao nhầm phong bì.

Giữa lúc đoàn phim "La La Land" đang vui sướng trước giải thưởng mà họ vừa giành được, họ buộc phải ngừng tất cả lại để trao lại tượng vàng cho đoàn phim "Moonlight". Đây thực sự là tình huống đáng ái ngại và gây nên một cảnh tượng bối rối "khủng khiếp" trên sân khấu lễ trao giải.

Oscar 2016: Mối "thâm thù" giữa Will Smith và Chris Rock bắt đầu từ đây?

Hồi năm 2016, nam diễn viên hài Chris Rock đã được giao vai trò MC chính của lễ trao giải Oscar. Khi ấy, vợ chồng nhà Smith cũng đã là mục tiêu nhắm đến của một số câu đùa tếu gây tranh cãi (Ảnh: New York Post).

Sự căng thẳng giữa Chris Rock và Will Smith có thể đã bắt đầu từ nhiều năm trước lễ trao giải Oscar 2022. Hồi năm 2016, nam diễn viên hài Chris Rock đã được giao vai trò MC chính của lễ trao giải Oscar. Khi ấy, vợ chồng nhà Smith cũng đã là mục tiêu nhắm đến của một số câu đùa tếu gây tranh cãi.

Năm 2016, nữ diễn viên Jada từng nói cô sẽ tẩy chay lễ trao giải Oscar bởi tại mùa giải năm ấy, tất cả các hạng mục diễn xuất đều chỉ đề cử diễn viên da trắng.

Chris Rock đã nói trên sân khấu lễ trao giải: "Jada nói cô ấy sẽ không tới dự lễ trao giải Oscar. Nhưng tôi tự hỏi không phải Jada chỉ đóng phim truyền hình thôi sao? Jada tẩy chay giải Oscar cũng giống như tôi tẩy chay những buổi tiệc tùng do Rihanna tổ chức, bởi tôi đâu có được mời".

Năm đó, Will Smith vốn được kỳ vọng sẽ nhận được đề cử Oscar với vai diễn trong phim "Concussion". Chris Rock cũng đã trêu chọc Will Smith: "Tôi hiểu, có thể Jada đã rất giận. Thật không công bằng khi Will tài giỏi như thế mà lại không nhận được đề cử. Jada đã đúng. Cũng thật không công bằng khi Will Smith nhận thù lao 20 triệu USD khi đóng bom xịt "Wild Wild West"".

Sau những câu đùa "gai góc" của Chris Rock, khi được hỏi về cảm nhận của mình, Jada đã đáp: "Mọi chuyện vẫn xảy ra trong giới hạn của nó, sau cùng, chúng ta vẫn phải bước tiếp. Có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, có rất nhiều chuyện xảy ra trong thế giới này, và chúng ta sẽ phải bước tiếp trong cuộc sống bất kể mọi việc có xảy ra như thế nào".

Về phần Will Smith, khi được hỏi về cảm nhận của anh sau những câu đùa của Chris Rock, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười và một dấu tay hình chữ "V" (vốn là dấu tay biểu trưng cho hòa bình).

Nhưng sự việc xảy ra tại lễ trao giải năm nay cho thấy rằng, dù 6 năm đã trôi qua, nhưng dường như những ức chế năm xưa vẫn chưa thực sự nguôi hẳn.

Oscar 2013: Cú ngã của Jennifer Lawrence khi nhận tượng vàng Oscar

Jennifer Lawrence bị ngã khi bước lên bục nhận giải Oscar (Video: Oscar/YouTube).

Jennifer Lawrence là một trong những người trẻ tuổi nhất từng giành được giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc, nhưng khoảnh khắc ngọt ngào trong sự nghiệp của cô lại diễn ra không suôn sẻ, thuận lợi. Khi bước lên sân khấu nhận giải, Lawrence đã bị ngã. Về sau này, cú ngã ấy còn được nhắc tới nhiều hơn chiến thắng của cô với vai diễn trong "Silver Linings Playbook".

Oscar 2003: Adrien Brody hôn Halle Berry quá nồng cháy

Adrien Brody hôn Halle Berry quá nồng cháy trên sân khấu Oscar (Video: Oscar/YouTube).

Năm 2003, khi nam diễn viên Adrien Brody bước lên sân khấu nhận giải Nam chính xuất sắc, anh đã quá hưng phấn và kéo nữ diễn viên Halle Berry lại để hôn. Trước đó, Halle Berry là người bước ra sân khấu để xướng tên nam diễn viên thắng giải.

Sau khi nhận được tượng vàng với vai diễn trong "The Pianist", Brody quay sang nói với Berry trên sân khấu rằng: "Tôi đoán người ta không nói cho cô biết là sẽ có thêm một nụ hôn trong túi quà". Berry vẫn còn sửng sốt trước hành động bất ngờ của Brody và chỉ còn biết đứng trên sân khấu... lau môi.

Oscar 2000: Angelina Jolie hôn anh trai lên môi

Nụ hôn quá thân mật giữa nữ diễn viên Angelina Jolie và anh trai - James Haven đã trở thành khoảnh khắc gây tranh cãi suốt bao năm qua (Ảnh: New York Post).

Nụ hôn quá thân mật giữa nữ diễn viên Angelina Jolie và anh trai - James Haven đã trở thành khoảnh khắc gây tranh cãi suốt bao năm qua. Tại giải Oscar 2000, Angelina Jolie 24 tuổi, cô giành được tượng vàng Oscar cho Nữ phụ xuất sắc với vai diễn trong phim "Girl Interrupted".

Khi bước lên bục nhận giải, Jolie đã nói về tình cảm dành cho anh trai, rằng cô "đang rất yêu anh trai mình". Sau đó, tại tiệc hậu Oscar, phóng viên ảnh đã chụp được khoảnh khắc hai anh em cô có một nụ hôn lên môi quá thân mật, như thể nụ hôn giữa hai người yêu nhau. Đã có biết bao lời đồn đoán về mối quan hệ giữa họ.

Về sau này, Jolie đã có những lần lên tiếng phủ nhận những lời đồn đoán "kinh khủng" đó. Jolie từng nói: "Trước hết, hai anh em tôi là bạn thân của nhau. Nụ hôn của chúng tôi không phải nụ hôn của một cặp đôi. Thật đáng thất vọng khi một điều đẹp đẽ và trong sáng bị biến thành trò cười. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu nhưng lại bị hiểu sai hoàn toàn".

Ngoài ra, Jolie cũng cho biết thêm rằng ở thời điểm ấy, James Haven chuẩn bị phải trải qua một đợt trị liệu chống ung thư và cô muốn thể hiện tình cảm yêu thương, sự ủng hộ hết mình để động viên anh trai điều trị.

James Haven cũng từng lên tiếng: "Tôi không hôn em gái mình theo kiểu hôn bạn gái, đó chỉ là một nụ hôn đơn giản và dễ thương. Em gái tôi chuẩn bị phải đi xa để quay phim, tôi chúc mừng em vì vừa giành được giải thưởng quan trọng. Đó chỉ là một nụ hôn vội lên môi, nhưng khoảnh khắc đó được chụp lại và bỗng trở thành một câu chuyện rình rang".

Oscar 1974: Người đàn ông khỏa thân xuất hiện trên sân khấu

Người đàn ông khỏa thân xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar (Video: Oscar/YouTube).

Năm 1974, Robert Opel - nhiếp ảnh gia kiêm nhà hoạt động xã hội vì quyền bình đẳng của người đồng tính - đã gây sốc khi đột nhập vào hậu trường lễ trao giải Oscar, rồi cứ thế "thả rông", khỏa thân chạy ngang qua sân khấu và xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp.

Đứng trên sân khấu khi đó là MC của chương trình - nam diễn viên David Niven, ông đã có bình luận hài hước khiến tình huống gây sửng sốt bỗng trở nên gây cười (Ảnh: New York Post).

Đứng trên sân khấu khi đó là MC của chương trình - nam diễn viên David Niven, ông đã có bình luận hài hước khiến tình huống gây sửng sốt bỗng trở nên gây cười: "Thật thú vị khi nghĩ rằng đây có lẽ là tràng cười giòn giã nhất mà người đàn ông này nhận được trong đời, anh ta đạt được nó bằng cách khỏa thân và cho tất cả mọi người thấy rõ yếu điểm của mình".

Oscar 1973: Marlon Brando từ chối giải Oscar

Nam diễn viên Marlon Brando từng từ chối nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "The Godfather" (Bố già) hồi năm 1972. Brando đã cử một người đại diện đến lễ trao giải (Ảnh: Daily Mail).

Có 3 người thắng giải Oscar từng từ chối nhận giải. Trường hợp đầu tiên là của biên kịch Dudley Nichols, ông từ chối giải Biên kịch xuất sắc nhất với phim "The Informer" hồi năm 1936, vì khi đó đang xảy ra mâu thuẫn giữa Hiệp hội Biên kịch và Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Nam diễn viên George C. Scott từng từ chối nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "Patton" (1970), vì cho rằng mỗi vai diễn đều có cái hay và sự độc đáo riêng, không thể nào đem so sánh các vai diễn với nhau.

Nam diễn viên Marlon Brando từng từ chối nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "The Godfather" (Bố già) hồi năm 1972. Brando đã cử một người đại diện đến lễ trao giải, để thay mình từ chối nhận giải. Người này đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu dài… 15 trang viết về việc điện ảnh Hollywood chưa khắc họa đúng về hình ảnh của các thổ dân Châu Mỹ.

Bích Ngọc

Theo SCMP

30/03/2022