Ông Lý Hiển Long: Nhật Bản có thể đóng vai trò ổn định ở Đông Nam Á

Bộ trưởng cấp cao Lý Hiển Long phát biểu tại buổi ra mắt sách ở tòa nhà Thư viện Quốc gia hôm 2/4 (Ảnh: CNA).

"Khi thế giới bước vào vùng biển chưa được khám phá, Nhật Bản có thể đóng vai trò ổn định có giá trị ở Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn hơn", ông Lý Hiển Long phát biểu hôm 2/4 trong buổi ra mắt cuốn sách "Đất nước Mặt trời mọc và Thành phố Sư tử: Câu chuyện về Nhật Bản và Singapore" được tổ chức tại tòa nhà Thư viện Quốc gia.

Trong bài phát biểu của mình, cựu Thủ tướng Lý cho biết những câu hỏi cơ bản đang được đặt ra về "những giả định lâu đời làm nền tảng cho các liên minh quốc phòng, răn đe hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân".

"Trong một môi trường như vậy, tôi tin rằng Nhật Bản có thể đóng vai trò ổn định hữu ích và đóng góp vào sự thịnh vượng không chỉ cho Đông Nam Á mà còn của toàn bộ châu Á - Thái Bình Dương", ông Lý cho biết.

Theo ông, "đó là lý do tại sao tôi khuyến khích Nhật Bản tham gia nhiều hơn vào các vấn đề an ninh khu vực vào năm 2022... và một lần nữa tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm ASEAN - Nhật Bản năm 2023".

Ông Lý Hiển Long hy vọng Nhật Bản và các nước ở châu Á sẽ có "trí tuệ và sự lãnh đạo chính trị" để tiếp tục phát triển tình hữu nghị và cùng nhau đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

Ông Lý nhận định, Nhật Bản đã đóng vai trò ngày càng tăng trong hợp tác an ninh khu vực trong thập kỷ qua. Nước này bắt đầu tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN vào năm 2014. Vào năm 2023, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh với ASEAN, đặc biệt là về an ninh hàng hải, an ninh mạng và giải trừ quân bị cũng như không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Lý Hiển Long nói thêm, Singapore hoan nghênh những đóng góp lớn hơn của Nhật Bản cho hòa bình và ổn định trong khu vực, trong đó, Nhật Bản là "người bạn và đối tác kiên định" trong hơn nửa thế kỷ.

Bên cạnh đó, Singapore và Nhật Bản cũng chia sẻ quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề, chẳng hạn như tầm quan trọng của việc duy trì hệ thống thương mại đa phương và trật tự quốc tế và khu vực dựa trên luật lệ.

"Singapore là và sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy của Nhật Bản trong nỗ lực chung này", vị cựu Thủ tướng Singapore nhấn mạnh.