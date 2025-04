Điều tra vụ con trai phóng hỏa, đốt nhà cha ruột

Ngày 3/4, UBND xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra vụ cháy nhà một người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ UBND xã Vinh Quang, trưa 2/4, xã nhận được thông báo về việc nhà của ông H.V.C. (trú tại thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang), bị cháy.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Chí Anh).

Lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn một giờ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do con trai của ông C. châm lửa đốt.

Ông C. cho biết trong lúc đi làm, ông nhận được cuộc gọi từ người quen báo tin nhà bị cháy. Khi trở về, ông phát hiện nhà bị con trai đốt.

Trước đó 2 ngày, con trai ông đã có hành vi bạo lực với ông do ngáo đá, buộc ông phải nhờ Công an xã Vinh Quang can thiệp.

Vụ việc đang được Công an xã Vinh Quang tiếp tục điều tra.